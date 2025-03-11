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比利時imec領先國際「勝在中立」 高騰歸因當地無相關產業與港似 同鄰大市場

【明報專訊】成立於1984年的比利時微電子研究中心（imec），被譽為國際領先半導體研究機構的成功例子，將是香港微電子研發院（MRDI）的借鏡對象。MRDI行政總裁高騰早年在imec研習及工作20年，他形容比利時本身幾乎沒半導體產業，imec卻做得成功，要訣在能維持在業界的中立及獨立地位，不偏向任何企業，有利促進合作。

收費授權企業用成果 支撐運作

高騰形容，imec屬「全球公認做得最好的研發機構」，國際上整個半導體的技術路線圖都由imec制定，再由大家跟隨。而imec合作伙伴上千個，當中約400間大學、約600間企業，imec透過收費授權企業應用其研發成果以支持運作。

高騰分析，imec可維持在業界的中立地位，與比利時本身無相關產業有關；反之，若當地產業已發達，研發機構便可能與當地龍頭有較緊密關係，較難大範圍組織國際合作。

機構獨研成本高 委託imec可降

高亦稱，與imec合作的公司大多屬競爭關係，imec是通過特定知識產權安排帶來收入。他舉例，研發一項技術須投入1000萬元，企業獨自研發未必能有成果且投入亦大，委託imec負責則可減低研發成本，imec會先徵求各公司意見，再總結研發方向，增加成功機率；而由imec研發的技術，企業雖不能擁有，但可以較低價錢、舉例100萬元換使用權，構成合作誘因。

美類似機構靠企業協作 利益轇轕

高騰提到，美國亦曾設立類似研發機構，但依賴企業間相互協商運作，最終因各自利益及考量，包括本身的生產器材有別，導致研發所得多屬妥協下的結果，未必有助推動業界發展；imec則在聽取各企業意見後，自行做最優決定。

與比利時比較，高騰認為香港有不少相似之處，包括經濟水平、人口相若，並同樣背靠較大市場，比利時有歐洲市場、香港則背靠內地，有利香港發展微電子研發機構。他說，MRDI由政府成立，香港本身微電子產業亦不強，有助維持在業界中立，不會令業界擔心機構偏幫某個競爭對手。

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