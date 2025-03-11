微電子研發院建「中試線」 駁通創科上下游 行政總裁高騰冀5年誕成果 帶動產業發展

明報記者 鄭律銘

比利時翹楚出身 建兩第三代半導體中試線

今年1月初上任的高騰，早年在比利時取得電氣工程學碩士及微電子學博士學位，之後在國際著名的imec研習及工作達20年，2010年獲委任為imec中國的首任總經理，曾帶領上海微技術工業研究院等發展，在微電子領域具資深經驗。

MRDI正於元朗建立兩條第三代半導體中試線，分別負責碳化矽和氮化鎵。高騰形容，中試線對促進晶片研發製造有重要作用，從整個創新鏈看，晶片製造可分3個環節，其一在研發實驗室，大學一般使用的設備屬實驗級別，較大靈活，讓科學家更多調試，但製成的原型品只是概念可行，未考慮成品率（yield），不能直接量產。至於下游的量產環節，工業界主要考慮如何做到最大產能，任何微小改動都可造成不可預料的後果，不傾向隨意改動，難兼顧研發。

上游聚焦研發下游顧量產 MRDI居中助分工

面對兩者局限，高騰稱，中試線環節可做到有效分工，大學教授可藉此做出更接近工業生產所需成果，工業界亦可藉此研發新技術，研發成本由各方攤分，MRDI擬借鏡的imec「亦是這樣做起來」，關鍵在於其與商業伙伴的合作模式，透過提供研發服務換取收入。

MRDI由政府以28.384億元成立，當中24.78億元用於建立中試線，其餘為首5年營運開支。對於公眾或關注MRDI如何營利，高騰強調其定位並非企業，更多是賦能整個社會及產業，通過推動產業發展，令香港帶來更多收益。他透露，正與創科署商設KPI（關鍵績效指標），以更好反映其定位、貢獻與價值是否符預期。

提供研發服務換收入 需靠成果爭認同

MRDI前期有較多政府資金支持，高騰稱有助在目前客戶較少、信任度尚待提升時開展工作，但「最終仍要靠研發成果，爭取市場認同」，故所做項目一定「不是自己拍腦袋定」，而需是工業界真實需求，「換句話就是他願不願意付錢給我們」。就如何授權企業使用研發成果，他稱因註冊專利須披露技術細節，會更多以技術機密（know-how）形式，透過合約讓對方應用。

正海內外洽合作 未感地緣政治影響

高透露，團隊已與包括美國、日本及內地上海、湖北、北京等地企業洽談合作，合作伙伴愈廣泛，可產生更大協同效應，同一技術授權愈多機構使用，亦有助攤分成本，減企業研發開支，同時為MRDI帶來更多收入，用於購置新設備和擴充團隊，長遠為業界提供更有價值服務，構成良性循環。

被問到地緣政治對本港發展微電子有否構成挑戰，高騰說，美國政府的限制更多在AI、小線寬的晶片，第三代半導體線寬要求不高，現未感受到影響，MRDI亦無刻意只用國產設備，採購時更多考慮哪些設備有助研發世界頂尖技術。

盼建港版imec 信可成領先研發機構

高騰於微電子產業有30多年經驗，他形容香港低稅率、出入境便利等有利人才聚集，法治環境有利國際合作，有信心將MRDI建立為領先的第三代半導體研發機構。談到是否有意推動MRDI成為港版imec，他憶述當年博士導師是imec的前行政總裁，故在機緣巧合下加入imec，他一直期望中國有自己的微電子研發院，「現時50多歲，離退休不遠，應是人生最後的職場夢想」。

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