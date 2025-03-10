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港澳辦副主任：立選要愈來愈好

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍日前見港澳全國政協，據悉會上提及兩地今年舉行的立法會選舉。全國政協委員、港澳辦副主任王靈桂昨在北京接受港台訪問稱，香港進入「由治及興」新階段，需要有能力、有擔當、有作為的人為市民服務，並稱每一屆立法會選舉應要愈來愈好，只有更好、沒有最好，「好」是一個不斷追求的目標。

今屆立法會選舉將於年底舉行，在北京出席兩會的王靈桂稱，相信新一屆立法會議員一定都是愛國愛港，是有能力、有水平、有擔當的人。至於現屆議員表現，他稱立法會選舉是特區內部事務，相信特區政府一定會通過各種方式不斷徵求各方意見，包括港區人大代表和政協委員，認為完全是特區的憲制責任。

至於廣州會否納入「一簽多行」城市，王靈桂說，隨着兩地關係不斷加深，開放城市只會愈來愈多。被問到有關中央下一步的惠港措施，他說中央堅定不移支持特區政府拼經濟、謀發展、惠民生，去年推出多項挺港惠港舉措，相信下一步的措施只會增加。

全國政協、港澳台僑委員會副主任屠海鳴昨在全體政協會議大會發言，稱社會對一國兩制認知仍有距離，有人認為一國兩制只是解決歷史遺留問題的權宜之計；有人認為一國兩制只事關香港，與內地發展、強國建設、民族復興關聯不大；還有人對一國兩制的價值理念認識不深。他認為要深化一國兩制實踐教育，提升文化自信和國家認同，並進一步提升香港社會的責任感、使命感。

（2025兩會）

相關字詞﹕兩會2025 屠海鳴 愛國者治港 立法會選舉 王靈桂

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