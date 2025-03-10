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信海外科企仍來港 「除非不做中國市場」

【明報專訊】中美貿易戰升溫，美國部分對華貿易壁壘涵蓋香港。身兼數睿科技創辦人的楊德斌認為，本港承受的貿易限制相對上仍少於內地，加上普通法法制、專業服務人才的優勢，「香港始終都不是等同內地」。他相信海外科企仍會來港，稱如果希望打入內地市場，香港是設立研發中心的理想地點，「基本上無得選擇，除非不做中國市場」。

美國對華加徵關稅、限制投資先進技術等措施，同樣涵蓋本港。對於會否影響香港競爭力，楊德斌承認內地與香港面對的貿易限制，跟四五年前相比，差別縮窄，但強調本港承受的限制仍少於內地，「多一個（分別）就是多一個」。

面對美國施加科技限制，楊德斌表示內地與本港科企將靈活應變，外界原以為研發人工智能（AI）需要數以億元計投資，DeepSeek卻以低成本研發出AI大模型。至於限制晶片出口，他說中美晶片的差異在於成本效益、並非功能，因此產量較少的高端產品如飛機，所受影響不大，大量生產的電子產品如手機，則要在價格以外尋找其他賣點，以在市場競爭。

失美國市場有影響 「面對現實」

華府據報正考慮禁止官方設備使用DeepSeek，楊德斌稱DeepSeek才剛面世，目前主力提高市場認知度和提升功能，不是追求盈利，料禁用影響有限。不過他說，失去美國市場對內地科企確有影響，「大家都要處之泰然，面對現實，我們接觸一些比較接受中國科技的國家。水向下流，找最容易的地方去做」。

楊德斌早年曾在美國矽谷工作，近年創立專攻「智慧城市」的數睿科技，亦有開拓東南亞市場。他謂科技水平相對落後的國家，營商挑戰與競爭反而較少，「它渴求這些東西，會更加歡迎你，在美國相似或更好的解決方案，都有機會（有人）做了」。

（2025兩會）

相關字詞﹕關稅戰 中美角力 港區人大代表 兩會2025 楊德斌

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