前資科總監倡政府定期研引入科技 附績效指標

政府資訊科技總監辦公室與效率促進辦公室2024年合併為「數字政策辦公室」，2015至2018年間擔任政府資訊科技總監的楊德斌指出，效率辦主要循管理及程序角度檢視工作流程，以往少有熟悉科技的人員參與，他認為成立數字辦是契機，善用數碼化與電腦化加快政府工作。

資科辦2022年展開「電子政府審計」，翌年完成後提出逾百項建議。楊德斌建議未來設立恆常機制及績效指標，要求各部門定期審視工作流程，研究能否引入科技，「每一兩年就檢視一些小流程，每三五年就檢視一些大流程」。他稱很多政府工作能透過科技加快效率，如每次人口普查需聘用大量臨時工，建議利用大數據統計及更新數據；建築工程從投地、申請及審批圖則、到落成驗收等，亦可電腦化和智能化。

取代公僕？ 「機械人未夠先進」

財赤下政府計劃削減1萬個公務員職位，有否條件以科技取代部分工作？楊德斌稱要衡量科技的成熟與智慧程度，強調要逐步改善，「機械人都還未去到那麼先進，你對着它都會有點驚，（機械人）會不會突然出錯誤、打人呢？」

政府去年開始試用InnoHK研發的AI工具「公務員文書輔助系統」，主要功能限於協助撰寫、翻譯及摘要文檔等。楊德斌稱政府原則是不能出錯，必須確保準確，「大家的出發點不一樣，民間用錯（AI）便用錯，說聲對不起有什麼大件事？但政府不可以」。

籲簡單民生數據全面公開

本港致力發展「智慧城市」，惟多年來政府開放數據的進度一直為人詬病，楊德斌亦認為應該更進步，「現在比較多是『low-hanging fruit』（意指容易做到的事），基本上不需要做太多新工序的（數據），就可以開放，譬如天氣、交通」。他指出，部分數據則要先移除個人和敏感資料才能公開，如入境處數據，但部門缺乏資源處理。

楊德斌建議將開放數據分為兩級，毋須花費大量工序處理、與民生相關的，應盡量全面免費公開；需繁複處理、主要是企業使用的數據，應「用者自付」收回成本。他又期望當局制訂《數據目錄》，讓公眾知悉政府掌握什麼數據後申請購買。

今年全國兩會中，楊德斌亦提出建議，冀中央放寬數據「過河」制度，容許敏感及重要數據出境到河套區。他舉例，個人病歷及生物醫藥資料庫對研發醫藥很重要，訓練AI的數據庫亦有助發展AI工具，他期望配合本港擁有的海外數據，吸引科企落戶、加快創科發展。

明報記者 鄭啟智 馮樂琳 北京報道

（2025兩會）