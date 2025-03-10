場館禁攜容器 桌球賽連蓋樽裝水派貴飛觀眾

綠色和平：有客帶自備杯

體育園：主辦方可申提供飲食

綠色和平上周三（5日）及周五（7日）派員入場觀察，場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」，惟場內貴價票觀眾席已預先放有連蓋樽裝水，亦有賓客攜自備杯入場，未見職員阻止。從綠色和平的圖片可見，實政圓桌立法會議員田北辰與兄長田北俊座位旁邊放了一支有蓋樽裝水和一個疑似保溫杯。

田北辰回應本報查詢稱，不同票價涉及不同贈品並無問題，「但如果嗰樣嘢涉及安全，甚至違反安全條例，就不應該」。他質疑貴價票觀眾獲送樽裝水，「係咪VIP就比較信得過？」

綠色和平項目主任譚穎琳表示，啟德主場館及體藝館的測試賽以及開幕禮，均禁止觀眾帶自備杯及容器入場，觀眾在場內買樽裝水亦須倒入膠杯飲用。今次桌球賽門外安檢的保安亦有提醒所有容器禁帶入場，但貴價票觀眾席就派樽裝水，她認為對購買較便宜門票的觀眾不公。本報記者過往曾在場館買樽裝水，職員會先扭開並取走樽蓋才交給顧客。

翻查資料，體育專員蔡健斌曾多次指出觀眾禁攜水樽及食物等進入場館，他在開幕禮跨部門記者會表明是基於安全問題，即使空樽也不可帶。體育園昨日重申，為確保營運及安全，參加者必須遵守活動主辦方、賽事監管機構和園方協議的入場條件和指引，包括不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器入場館。