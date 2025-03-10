桌球賽搞手：早談加時，園方無明確覆 稱商討合約已說願付加時費 體育園：不回應

明報記者 黃廸暉

稱曾口頭協議「以實况為準」

上月底得悉時限即反對

根據主辦方講述的版本，去年約12月與園方探討合約時，園方列出「清場時間」為晚上11時，主辦方即時表明願付加時費；及後雙方有口頭協議「一切以實際情况為準」。主辦方稱，直至上月底正式被告知體藝館「工作時間」只能到晚上11時，故再向園方反對，惟對方稱需向管理層溝通、管理層再要開會協商；過程大概持續至上周一、即開賽前一天仍無明確答覆。

主辦方續指，WST團隊上周抵港後欲就場地時間限制與園方溝通，WST亦向主辦方表示聽到有聲音指是因主辦方沒付款。主辦方向WST解釋稱，上月26日與園方開會已表明願付加時費，對方稱「不是這個原因」。

《南早》：園方稱「宵禁」減噪音

至於當晚場內屏幕告示解釋清場原因為「根據場地使用限制」，英文版則解釋是「Due to local curfew rules（由於本地宵禁規例）」，主辦方昨稱該告示內容並非主辦方或WST自行撰寫，而是根據主辦方2月底收到的電郵內容撰寫。據《南華早報》昨日報道引述，園方曾向多方發送一封電郵，解釋「宵禁」目的是「盡量減少外出時造成的噪音問題」。

對於政府早前稱據其理解當晚要求觀眾離場是基於交通考慮，主辦方稱，他們只擔心太遲告知觀眾需離場會引起不滿，又提到園方當時要WST負責解釋，導致WST被誤解是他們逐客。至於當晚賽事仍繼續、即或需支付加時費，主辦方稱園方仍未就當晚加時費誰負責與主辦方溝通，估計會在票房收益扣除。

自言嚴遵M品牌規定

冀續體育園辦賽

今次賽事屬政府「M」品牌項目，獲資助1700萬元；文體旅局早前表示會檢視賽事及報告，以監察及評估活動安排，再決定最終資助額。主辦方昨稱，所有申請資料都嚴格按照「M」品牌規定，認為大眾不用懷疑政府判斷力，亦毋須懷疑主辦方是否符合條件。

至於日後會否在港續辦賽事，主辦方說已取得賽事5年授權，除了希望一直舉辦，更希望可繼續在體育園舉辦。主辦方稱知悉今次賽事有不完美之處，故請大眾接受他們道歉，讓他們明年彌補，同時不諱言明年能否舉辦取決於「很多因素」、並非主辦方，惟相信「政府的眼光和判斷」。

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