醫護隨團監察 熟悉路線利應變

防癌會：活動屬去年講座延伸

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安說，防癌會每年12月第二個周日均會舉行香港癌症日，透過不同主題的活動、講座為癌症患者提供實用資訊，去年提到復康者怎樣重新開展生活，其中一部分與旅行有關，這次活動正是去年講座的延伸。

景點較少 減慢步伐

至於為何選擇中上環，活現香港傳訊及項目經理黎家祺稱，自香港開埠以來，中上環有重要角色，亦有很多歷史故事，故決定帶團友探索這個社區。但黎說考慮到不想全程均是步行導賞，無體驗活動，故特意安排約1小時活字印刷工作坊，讓參加者了解昔日報業及印刷廠。

黎續說，為癌症病人舉辦本地遊是新嘗試，考慮到受眾的需要，行程不似平日本地遊般緊湊，「2小時其實可以行8至10個景點，今次步伐是慢了」。有別於一般的20至25人一團，這次人數減少，只有15名團友，「希望不要太多人，特別中上環街道窄，希望調整能令大家行得舒服點」。

活現香港事前亦為導賞員做簡介，包括多了解參加者背景及需要，故今團導賞員對團友特別多提醒，亦會靈活調整路線。

香港防癌會助理教育經理、註冊護士歐陽民敬是這次本地遊的隨團護士，其間不時巡團，觀察團友情况。他說事前要了解參加者病史，留意他們會否有疲勞、脫水或不適迹象，中途亦要確保他們有足夠機會飲水及適當加餐，並有足夠休息時間。至於緊急應變準備，他說除了帶備急救用品，也要先掌握旅遊路線附近最近的醫院或醫療機構。