癌病友組團本地遊 走出治療密室 漫步中上環聽歷史故事 照顧者盼更多同類活動

明報記者 江麗盈

中上環是香港開埠初期最早開發的地區，有不少歷史及人文故事，香港防癌會與活現香港上月中為癌症患者及照顧者舉辦本地遊，由導賞員帶他們漫步中上環，活動長2.5小時，有醫護隨團。

活動由上環新紀元廣場起步，途經威靈頓街、鴨巴甸街，行人路又斜又窄，但團友仍游刃有餘。在歌賦街街尾，聽完中央書院及《循環日報》歷史，團友埋首在中央書院舊址前的紅門，研究印在門框上昔日書院的考題。

沿城皇街斜路行至荷李活道，抬頭向上望，就是皇仁書院舊址，有團友忍不住討論城皇街的斜路相當斜，但仍說不覺疲累。不過，穿過小巷到百子里公園後，不少團友已坐在花槽聽講解。

見團友疲累 導賞改行平路

在PMQ元創方休息後，導賞員見團友疲態，未按照原定行程往文武廟及摩羅街，改往路勢較平坦的士丹頓街、必列者士街，沿太平山街抵達最後一站光華印務，參與活字印刷工作坊。

57歲的團友Winnie，去年9月確診乳癌，同月做手術，仍在接受化療。她以往工作會帶團，相信「旅遊是令人開心的事」，但當朋友介紹這活動，即使想參與也要視乎身體狀况，「整個療程對我來說有壓力、很辛苦，整個人都不舒服。若我剛打完針，之後數日我無辦法外出，沒本事去旅行」。

有團友盼路線可按能力選擇

這次醫護隨團，令Winnie較放心參與。她很享受跟隨導賞員游走中上環，聽歷史、認識社區，唯獨行斜路感吃力，「舉步維艱，行上去要很多力量，落斜好些，但上斜真的辛苦」。她建議主辦方提供多些路線，讓病人按能力選擇。

其女兒Jenny看完行程，覺得路程頗長，又想起中上環斜路，不放心媽媽一個人，決定一同參與。她指今次有別於平日陪媽媽逛商場，「有人帶她行都好，聽些知識，又呼吸新鮮空氣」。至於喜歡行程哪部分，她說：「我喜歡陪着我媽媽這部分。」

另一團友Ling陪伴妹妹參與。她前年12月得悉妹妹確診乳癌，她說對病人而言，有病如同困在「密室」，不斷往返醫院和家中，本地遊能讓他們外出，與其他人相處、看些平日不會見的事物，「（生活）不只有留在家、不只有醫病，對病人來說是正面活動」。

社工：醫護同行增信心

香港防癌會註冊社工梁嫈瓔稱，過往舉辦去沙灘畫沙畫、森林浴等活動，要病人參與並不容易。她說病人及家屬集中於怎樣治病，雙方之間有不少張力，病人或因身體問題、怕家人擔心而不願參與，「今次有醫護同行就能增加信心」。

梁稱出遊有助病人及家屬減壓，也令他們離開固有環境，不再限於討論病情，多些有質素的相處時間，更重要是認識同路人，「如何應對副作用、打完針會是怎樣，是病人才最清楚，這種心理支援最大」。

醫生：副作用過後旅行無甚限制

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安表示，有時病人能否出遊未必與能力有關，「最大阻力都是病人的信心」。他說，若患者已完成治療，休息數周待副作用過去，旅行無甚限制，不需太擔心免疫力問題。

至於正接受治療的病人如想「鬆一鬆」，他建議可考慮短途旅行，事前可諮詢醫生，評估過病情及身體狀况許可，醫生會準備信件和應急藥物，以便他們有需要時在當地求醫。