明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

癌病友組團本地遊 走出治療密室 漫步中上環聽歷史故事 照顧者盼更多同類活動

【明報專訊】癌症病人想旅行，卻又擔心身體狀况。香港防癌會聯同「活現香港」上月中首辦有醫護隨團的本地遊，希望讓病友及家人安心出遊。有正接受化療的乳癌患者說，享受跟隨導遊在中上環游走，聽歷史、認識社區，但對該處斜路感到吃力，建議主辦方提供更多路線，讓病人按能力選擇。有照顧者則說，家人接受治療時不時往返醫院及家中，如困「密室」，希望多些同類活動鼓勵病人外出。

明報記者 江麗盈

中上環是香港開埠初期最早開發的地區，有不少歷史及人文故事，香港防癌會與活現香港上月中為癌症患者及照顧者舉辦本地遊，由導賞員帶他們漫步中上環，活動長2.5小時，有醫護隨團。

活動由上環新紀元廣場起步，途經威靈頓街、鴨巴甸街，行人路又斜又窄，但團友仍游刃有餘。在歌賦街街尾，聽完中央書院及《循環日報》歷史，團友埋首在中央書院舊址前的紅門，研究印在門框上昔日書院的考題。

沿城皇街斜路行至荷李活道，抬頭向上望，就是皇仁書院舊址，有團友忍不住討論城皇街的斜路相當斜，但仍說不覺疲累。不過，穿過小巷到百子里公園後，不少團友已坐在花槽聽講解。

見團友疲累 導賞改行平路

在PMQ元創方休息後，導賞員見團友疲態，未按照原定行程往文武廟及摩羅街，改往路勢較平坦的士丹頓街、必列者士街，沿太平山街抵達最後一站光華印務，參與活字印刷工作坊。

57歲的團友Winnie，去年9月確診乳癌，同月做手術，仍在接受化療。她以往工作會帶團，相信「旅遊是令人開心的事」，但當朋友介紹這活動，即使想參與也要視乎身體狀况，「整個療程對我來說有壓力、很辛苦，整個人都不舒服。若我剛打完針，之後數日我無辦法外出，沒本事去旅行」。

有團友盼路線可按能力選擇

這次醫護隨團，令Winnie較放心參與。她很享受跟隨導賞員游走中上環，聽歷史、認識社區，唯獨行斜路感吃力，「舉步維艱，行上去要很多力量，落斜好些，但上斜真的辛苦」。她建議主辦方提供多些路線，讓病人按能力選擇。

其女兒Jenny看完行程，覺得路程頗長，又想起中上環斜路，不放心媽媽一個人，決定一同參與。她指今次有別於平日陪媽媽逛商場，「有人帶她行都好，聽些知識，又呼吸新鮮空氣」。至於喜歡行程哪部分，她說：「我喜歡陪着我媽媽這部分。」

另一團友Ling陪伴妹妹參與。她前年12月得悉妹妹確診乳癌，她說對病人而言，有病如同困在「密室」，不斷往返醫院和家中，本地遊能讓他們外出，與其他人相處、看些平日不會見的事物，「（生活）不只有留在家、不只有醫病，對病人來說是正面活動」。

社工：醫護同行增信心

香港防癌會註冊社工梁嫈瓔稱，過往舉辦去沙灘畫沙畫、森林浴等活動，要病人參與並不容易。她說病人及家屬集中於怎樣治病，雙方之間有不少張力，病人或因身體問題、怕家人擔心而不願參與，「今次有醫護同行就能增加信心」。

梁稱出遊有助病人及家屬減壓，也令他們離開固有環境，不再限於討論病情，多些有質素的相處時間，更重要是認識同路人，「如何應對副作用、打完針會是怎樣，是病人才最清楚，這種心理支援最大」。

醫生：副作用過後旅行無甚限制

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安表示，有時病人能否出遊未必與能力有關，「最大阻力都是病人的信心」。他說，若患者已完成治療，休息數周待副作用過去，旅行無甚限制，不需太擔心免疫力問題。

至於正接受治療的病人如想「鬆一鬆」，他建議可考慮短途旅行，事前可諮詢醫生，評估過病情及身體狀况許可，醫生會準備信件和應急藥物，以便他們有需要時在當地求醫。

相關字詞﹕本地遊 PMQ元創方 歌賦街 乳癌 活現香港 香港防癌會

上 / 下一篇新聞