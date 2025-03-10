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港聞二

17郵輪本月訪港 羅淑佩：九龍東景點發揮協同效應

【明報專訊】旅遊發展局表示，本月共有17艘國際郵輪停泊香港，剛過去的周末更有4艘郵輪同時訪港，共帶來約5400名旅客，來自31個國家及地區。有旅客參加本地特色遊，前往九龍城遊覽和品嘗港式美食。旅發局續稱，預計本月18至19日再有3艘大型郵輪泊港，當中皇后郵輪旗下「安妮皇后號（Queen Anne）」及挪威郵輪旗下「挪威天空號（Norwegian Sky）」為首次訪港。

文體旅局長羅淑佩在facebook發文，提及17艘大型郵輪本月泊港，並稱會安排郵輪客參加涵蓋九龍東新舊景點的嶄新岸上行程，包括啟德體育園，形容是充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應，實踐當局在郵輪旅遊發展行動計劃的承諾。

4艘同時訪港郵輪包括名人郵輪「名人千禧號（Celebrity Millennium）」、歌詩達郵輪「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」、銀海郵輪「銀海詩語號（Silver Whisper）」及世鵬郵輪「Seabourn Encore」，分別停泊啟德郵輪碼頭及尖沙嘴海運碼頭。

4郵輪周末帶31國5400客

英遊客：遊覽可增對港認識

有郵輪客抵港後參與九龍城漫步之旅，包括參觀體育園、於啟德AIRSIDE舉行的《九龍城寨之圍城》電影展覽、九龍寨城公園、志蓮淨苑和南蓮園池等。來自英國的遊客Helen Sleiman稱，遊覽九龍城能看到香港社區更真實一面，可想像昔日景象，亦增加她對這城市的認識，期待日後再來港花更多時間觀光。

旅發局稱會繼續推廣香港郵輪旅遊，與內地及國際郵輪公司保持緊密聯繫，吸引安排郵輪進駐，帶動更多旅客來港，並鼓勵旅遊業界為郵輪旅客提供更多元化岸上旅遊體驗。

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