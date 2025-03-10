國安部門開支調整否 政府：工作不受干涉不公開

設備撥款預算增3.9倍

警稱需安裝閉路電視等

在政府面臨財赤下，各部門需要削減開支，其中消防處及入境處2025/26年度預算分別是約92.5億元及約73億元，較2024/25年度修訂預算分別下跌1.8%及1%。廉政公署2025/26年度預算約14億元，較上一個財政年度修訂預算跌1.6%。

至於其他紀律部隊則有升幅，其中警方錄得4.9%增長，至25/26年度約281億元。其中非經營帳目「小型機器、車輛及設備」整體撥款，預算增約3.9倍至約10.6億元，警方解釋用作在全港罪案黑點安裝閉路電視，及更換船艇的現金流量需求增加等。25/26年度俗稱「線人費」的酬金及特別服務預算約1.3億元，較上個財政年度跌約17%。

海關25/26年度預算約61.2億元，增約4.2%。非經營帳目「機器、車輛及設備」預算增約12%至約4374萬元。懲教署25/26年度預算則增約1.5%至54.9億元。非經營帳目「機器、車輛及設備」增約77%至約1.2億元，用作更換及提升部分院所閉路電視及電鎖保安系統。

控制開支是2025/26年度《財政預算案》重點之一，但翻查政府帳目，按開支總目劃分，共63個政府部門或單位的預算錄得增幅，介乎約0.22%至1.7倍，另有19個部門或單位則錄得減幅。