10個特首司局長辦公室預算開支增 議員：高層應以身作則節流 政府：按實際需要增加

明報記者 施晉宇

本報向預算錄得升幅的部門查詢增加開支原因及細節，政府發言人日前綜合回覆稱，特首辦及部分司局長辦公室因應「實際運作需要」，如填補空缺、聘請臨時僱員、按聘用條件支付薪酬相關開支等，需要增加開支，有關詳情列於相關的管制人員報告。

上述18個辦公室的預算（見表），升幅最多的政制局提到，主要由於一個政治委任官員職位在2024/25年度出缺，以致上個年度薪金開支減少，而帳面上2025/26年度須重新為有關開支撥備。

因上年政治委任官員出缺

政制局增幅20%最大

至於預算增幅第二多的特首辦，由2024/25年度約1.18億元，增加920萬（7.8%）至2025/26年度約1.27億元，提到由於「運作開支需求」增加，而新財政年度會增3個職位。升幅排第三的創科局長辦公室，則由於個人薪酬和部門開支所需的撥款增加所致。

特首辦稱新財年需增3職位

支援政務司辦公室及財政司辦公室的工作均由行政署負責，「政府一般收入帳目」將兩個辦公室開支一併計算，行政署在新一個財政年度預算為7.69億元，較上個財政年度7.45億元增3.3%。署方解釋，主要由於填補職位空缺和預期僱用服務的開支會增加；部分增加的開支則因預期一般部門開支減少而抵消，而在新財政年度會減3個職位。

律政司在預算案編制摘要中，以刑事檢控、民事法律及國際法律等5項綱領列出預算及開支細節，支援律政司辦公室工作開支預算均涵蓋在上述5個綱領中，故未能直接比較。而律政司在2025/26年度預算為25.08億元，較2024/25年度的20.03億元修訂預算增25.2%。

公務員工會：應「一視同仁」

外界關注每年逾千億元的公務員薪酬開支，預算案提出行政立法、司法機關及區議員等全體凍薪一年，公務員的遞增薪點制度將維持。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，政府在調整開支上，理應「一視同仁」；惟他稱編制未有具體列出開支細節，建議提高透明度，讓外界獲悉開支有何調整，予其他公務員共渡時艱之感，而非特別照顧某些部門。

部分局長辦公室的開支預算則錄得跌幅，環境及生態局、文化體育及旅遊局、醫務衛生局及房屋局的局長辦公室預算開支，在2025/26財政年度錄得界乎0.4%至6.6%不等的跌幅，涉及約220萬元。根據編制摘要，跌幅主要是由於「運作開支」的撥款減少。

教育局、民政及青年事務局、運輸及物流局的局長辦公室，在2025/26年度預算開支分別是約1490萬元、1610萬元及2170萬元，與2024/25年度修訂預算相若。