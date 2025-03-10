高才通續簽 孫玉菡：成功人數暫不透露

孫玉菡昨在無綫《講清講楚》表示，續簽者中有金融、創科等人才，其工作量、任職公司屬局方預期之內，因此感到樂觀。他強調入境處會嚴謹把關，造假者難以續簽。

被問到近日有人才稱僅獲續簽兩個月，孫稱一般續簽期約3年，但部分人僅獲續簽數月，原因是短期工作或合約快將到期，「簽證今年3月到期，但份工合約寫住9月就完，我無理由畀（續簽）3年」。他強調續簽者通常已就業，不存在給予額外時間讓未就業者求職。

稱社福倘再調整 不減恆常開支

新一份《財政預算案》點名要求政策局檢視教育、社福及醫療衛生開支。孫玉菡指社福需求大，面對人口老化，即使需再調整，目標都不是削減恆常開支，可能是其他非恆常開支。

他舉例，財委會曾撥款200億元讓當局購置私人處所作社福設施，他認為可用更有創意的方法節省開支。他指低層單位適合作長者或兒童設施，但過往難購入，而現存青少年和家庭服務相關設施位於低層，可將之騰空予長者或兒童服務，並購入較便宜的高層單位作家庭或青年服務用途。