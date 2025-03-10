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港聞二

灣區熱搜：廣州道路學港澳 非機動車道少

【明報專訊】據官方數據，廣州已上牌「電雞」去年9月已有540萬輛，若計入未上牌的，保守估計超過600萬輛，還以每月逾10萬輛的速度增長。不過廣州電雞總數遠低於上海，密度甚至不如廣西南寧，廣州「電雞圍城」之所以更突出，與市內非機動車道的設置比例過低有關。

上海電雞量大南寧密度高 未如廣州常堵

中國「電雞第一城」其實是上海，截至去年4月，上海共有1200萬輛電雞，按2487萬常住人口的規模計算，差不多每兩人就有一輛。南寧市電雞密度則最高，894萬常住人口有460萬輛，不足兩人就有一輛。而有逾600萬輛電雞的廣州，常住人口1880萬，相當於每3人才有一輛。

然而，據廣州市交通規劃研究院數據，廣州非機動車道里程為2966公里，全市僅32%道路設有非機動車道，遠低於北京95%、上海90%的水平，且84%的非機動車道闊度小於2.5米，無法多車並行。分析稱，廣州於1990年代城市規劃時參照港澳做法，以汽車通行優先，且當時廣州開始「禁摩」、發展地鐵及公共交通，認為未來非機動車數量會大幅減少；且荔灣、越秀等老城區道路狹窄，已無更多擴闊空間，故沒規劃非機動車道。

學者倡大增電雞車道 區分民用商用車

暨南大學公共管理學院教授胡剛指出，廣州「無路可走」導致電雞違規駕駛，易致秩序混亂及交通意外，但電雞又是打工一族尤其中低收入階層的必需品，外賣、快遞行業亦賴以謀生，大量現實需求之下，控制上牌也只是權宜之計，故應「宜疏不宜堵」。他建議汽車與電雞各佔50%路面，大量增設電雞車道及停車場，同時應精細化治理，例如區分生活用車及營業用車，外賣平台應按規定限速計算送遞時效，亦應定期檢查車輛安全。

相關字詞﹕道路 大灣區 廣州 電雞

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