灣區熱搜：穗減巴士增專道 盼解「電雞圍城」 議題寫入工作報告 市長：要「有路走有地停有電充」

4處設混行車道 疏導車流

孫志洋於上月廣州市兩會指出，當前廣州交通擁堵問題突出，電雞「亂象尚未根治」，今年除將繼續加強執法，還將改善非機動車道設置、集中充電點和停放場所，讓電雞「有路走、有地停、有電充」，當中包括擴建行車線及設置防護欄，更將電雞問題列入今年「十件民生實事」計劃。廣州市政協委員李遂萍認為，電雞通行路段受限，部分道路沒有非機動車道、缺乏非機動車信號燈，或致汽車道路被佔用的問題，易生交通事故，故要重新分配路權。

上月廣州交警宣布，於荔灣、海珠、天河、白雲4處路段增設機動車與非機動車混行車道。混行車道以紅色水馬分隔，既防止電雞穿梭其他行車線，亦防止私家車違泊於路邊影響電雞行駛，以期疏導車流。

削共享單車 明言因電雞增長迅猛

除了改路，廣州市交通局早前就市內共享單車投放總量做最新評估並諮詢公眾，提出2025至2028年減少全市共享單車數量，從現行的45萬至65萬輛下降至30萬至48萬輛，並明言削減原因正是電雞上牌數量「迅猛」，佔用愈來愈多道路及停車空間之餘亦愈來愈多市民已改用。但這提議被常用共享單車的市民質疑「斬腳趾避沙蟲」。

BRT客減 網民倡車道變「雞RT」

另一方面，公共交通也因電雞而調整。市交通局另一份諮詢文件提到，廣州市快速公交系統（BRT）的多條線路因與地鐵重疊或客流量低，擬取消、合併或調整停車站。始建於2008年的廣州BRT全長22.9公里，當年引起「亞運會形象工程」的爭議，認為在已擠塞的馬路再劃出巴士專用線會令擁堵惡化。不過2010年通車後，車輛通行速度比過往提高而獲市民最終認可。當年最高峰時BRT每日客量可達96萬人次，平均每10秒通過一輛巴士，成為世界第二大運力及亞洲最繁忙的BRT系統。但去年BRT日均客流量已跌至26.62萬人次，僅佔市區公交客運量10.78%，原因除跟地鐵有關，也受市民改開「電雞」影響。有網民亦調侃，應將BRT車道讓給「電雞」變成「雞RT」，既利用閒置資源，又防止「電雞」與私家車爭路。

其實「電雞」問題非廣州獨有，深圳等其他廣東省城市也面對「電雞」管治難題。上月底，廣東省安全生產委員會制定《廣東省2025「隱患排查治理年」行動方案》，省政府擬今年推動建立電動自行車規章制度，並透過非機動車道建設、AI智能勸導等措施，系統治理電雞管理難題。

明報記者 林迎