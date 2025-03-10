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港聞

港聞二

AI走進校園 融入體適能測試

【明報專訊】世界衛生組織（WHO）近年建議，5至17歲的兒童和青少年平均每日應該做最少60分鐘的中高強度體能運動（簡稱「MVPA60」）。而體育科在內地中考所佔的分數有升無跌。在香港，由2026/27學年開始，小學升中學呈分試的計分方式亦會納入體育科。在鼓勵運動風氣兼且協助學生求分數的情形下，人工智能技術已開始大舉走進校園，融入體適能測試，以及協助校隊選拔和鍛煉等。

明報記者 薛偉傑

大溈（國際）人工智能科技有限公司共同創辦人兼執行董事陳軍、共同創辦人兼銷售總監蔡偉德表示，該公司的創始工程師團隊以往在視覺分析技術方面已有多年經驗。在2022年的北京冬季奧運會之前，他們就開發了利用人工智能技術分析高台滑雪選手的動作的軟件。同年，該公司正式成立，總部設於香港科學園，研究基地主要設在浙江。同時，該公司亦決定，除了繼續開發各種適用於精英運動員的方案之外，亦增設一條普及化路線，開發適合中小學使用的方案。「我們的整套策略，就是建立一個人工智能多模態人體運動大模型。」陳軍強調，相對於AI語言大模型，AI人體運動大模型的概念更新，更少公司開發。

體育科計分增加成契機

之所以增設普及化路線，是因為近年內地各省市的教育部門愈來愈重視體育科，體育科在內地各省市的「中考」（初中升高中的考試）中所佔的分數有升無跌。雖然「中考」是中三學生才參加，但由於體適能測試需要時間練習，才能夠提高成績，實際上早幾年就要準備。所以，該公司在2022年底便開始接到內地小學的生意。至今，內地已經有8000多家中小學採用該公司的產品。而該公司開拓香港市場僅約半年，透過舉辦體育教師交流活動，以及參加「創科@大埔」展覽等，其產品也獲得100多間中小學採用。

支援多人同時測試 節省教師時間

兩人認為，產品能夠取得這個成績，除了率先推出之外，還有幾個原因。首先，該公司的產品全部都不需要學生在測試時使用穿戴式設備。因為該公司的產品全部都是利用鏡頭，配合人工智能技術來偵測和分析學生的動作。

第二，是一對多。例如，該公司的「運動吧」一部就可以讓5個學生同時做體適能測試（開合跳、高抬腿、跳繩、深蹲、仰臥起坐等），為老師節省很多時間。由於該公司的體感技術會偵測每個學生全身的21個點，所以就算學生正面向着鏡頭深蹲，也可以準確偵測和計算次數。（有些公司的產品需要學生以側面向着鏡頭來深蹲，不然可能不夠準確。）另一款產品「智慧操場」，更可以支援超過1000名學生同時在操場上做耐力跑，分別為每個學生計算圈數和距離。

第三，該公司的軟件可將所有體適能測試數據以Excel表格方式輸出，方便校方處理。

第四，該公司每開拓一個市場，都會和當地的電訊公司合作，將數據儲存在當地的數據中心，不會跨境傳送或儲存，以避開敏感問題。學校內的電腦亦可以就地保存視頻數據（若有足夠空間）。

當然，內地中考體育科的測試項目，與本地小學升中學的呈分試的體育科測試項目是有分別的。所以，該公司在開拓香港市場時，也要對原有的技術方案做一些修改。現時，該公司在香港主要銷售3款產品，分別是：「體測吧」（用於測試BMI、肺活量、手握力、引體上升等）、「運動吧」（用於上文提及的體適能測試和立定跳遠等），以及專門監測耐力跑、中長跑、短跑的「智慧操場」。

至於內地市場，該公司的產品的功能會有些分別，可能較多或較強。例如，已經有一些關於足球、籃球、排球的方案，如分析足球盤球等。另外，還有關於兵乓球和太極的方案正在開發之中。這些新功能主要靠更新軟件即可。

其中一個有趣案例是關於跳繩的。話說「運動吧」原本最多可以支援每分鐘270次的跳繩速度。對於大部分人來說，這已經很足夠。但內地個別學生的跳繩速度先後突破每分鐘270次和300次，令該公司需要兩度修改設計。

今年有望打入星台

兩人表示，該公司的產品現時已獲得內地8000多家中小學採用，與同行相比，其市佔率已經是第一。但以內地一共大約37萬間中小學來看，「AI體育校園」這個市場其實只是開發了很小部分，還有很大的拓展空間。

香港方面，他們預料，該公司的產品今年可以再新增50間中學使用，而使用的小學則會增加一倍。此外，馬來西亞最近已有10多家中小學使用，新加坡亦即將有中小學安裝，台灣市場亦可望在今年內打開。該公司計劃，在東南亞之後，再開拓中東市場，然後是歐美。

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