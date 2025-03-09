明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張國鈞：審視支聯案看需否完善執法 否認輸打贏要 稱國安法無先例可循

【明報專訊】支聯會就拒交資料案終極上訴得直，3被告獲撤銷控罪。副律政司長張國鈞昨稱，政府將審視判決及執行機制，看看需否完善執法處理程序。被問到在裁決後修例是否「輸打贏要」，張否認稱《港區國安法》是法制較新部分，執行相關條文無先例可循，政府尊重法院對條文有看法，會審視如何做得更好，現時仍在研究判辭階段，無法評論下一步怎做。

控方早前申請公眾利益豁免權（PII）隱去疑與支聯會往來外國組織名稱和資料，終院批評令被告無法得到案情資料，無法自證清白或提合理疑點，致司法不公。張國鈞昨在商台《政經星期六》稱，執法機關盡可能準繩及公平執法，視條文、證據及公眾利益行事；若過程受質疑，法官認為條文解釋未必正確，有時理解「有所出入」絕不出奇。

今年是《港區國安法》實施第五年，張稱相關法例「不會有完成式，只能有進行式」，全球國安威脅不斷演變，故要不斷檢視，令國安法執行時更符合法律要求。

體育調解盼年內推先導計劃

去年《施政報告》提到，會積極研究為體育爭議設立解決制度。張國鈞希望今年內啟動先導計劃，首階段在本港物色合適仲裁機構，條件包括與本港體育界有聯繫；具內地或東南亞等網絡；以及處理本港體育界問題時，在當局內部資源協助下，以公益而非商業性質，鼓勵本港運動員遇到問題需調解求助，「不會因為金錢問題而卻步」。張國鈞透露，下階段不排除在港成立特定的體育爭議解決機構。

相關字詞﹕體育仲裁 港區國安法 公眾利益豁免權 支聯會 律政司

上 / 下一篇新聞