張國鈞：審視支聯案看需否完善執法 否認輸打贏要 稱國安法無先例可循

控方早前申請公眾利益豁免權（PII）隱去疑與支聯會往來外國組織名稱和資料，終院批評令被告無法得到案情資料，無法自證清白或提合理疑點，致司法不公。張國鈞昨在商台《政經星期六》稱，執法機關盡可能準繩及公平執法，視條文、證據及公眾利益行事；若過程受質疑，法官認為條文解釋未必正確，有時理解「有所出入」絕不出奇。

今年是《港區國安法》實施第五年，張稱相關法例「不會有完成式，只能有進行式」，全球國安威脅不斷演變，故要不斷檢視，令國安法執行時更符合法律要求。

體育調解盼年內推先導計劃

去年《施政報告》提到，會積極研究為體育爭議設立解決制度。張國鈞希望今年內啟動先導計劃，首階段在本港物色合適仲裁機構，條件包括與本港體育界有聯繫；具內地或東南亞等網絡；以及處理本港體育界問題時，在當局內部資源協助下，以公益而非商業性質，鼓勵本港運動員遇到問題需調解求助，「不會因為金錢問題而卻步」。張國鈞透露，下階段不排除在港成立特定的體育爭議解決機構。