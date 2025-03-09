趙樂際：續維護特區憲制秩序

今年全國人大常委會工作報告亦觸及香港，提到常委會去年加強憲法理論研究及宣導教育，推動全社會尊崇、學習、遵守、維護和運用憲法，並加強在特區的憲法宣傳教育。報告表示，未來一年將就大灣區建設展開專題調研。

人代：民間憲法認識不足 校應增教

港區人代陳勇表示，國務院副總理丁薛祥日前會見港區人代時強調要加強宣傳憲法和基本法，他認為社會要時加警惕，加深理解憲法和基本法的憲制秩序，防止日後再出現政治風波。

港區人代沈豪傑則認為，民間對國家憲法認識仍不足，建議在學校加強憲法教育，並善用區議會、三會及關愛隊在地區宣傳憲法。港區人代梁美芬認為，海外對於憲法與基本法關係有誤解，以為憲法不會影響香港，冀積極向國際社會宣傳。

政府全體司局長過去兩日均在社交平台發文回應全國兩會。政制局長曾國衞表示，香港須積極深化國際合作，「廣交朋友，廣結善緣」，化解西方對內地與香港誤解，並加強參與國際事務及合作，促進區域和平發展。民青局長麥美娟說，將致力向社會尤其青年傳達兩會精神。

全國政協兼行會成員陳清霞表示，政府工作報告提出「穩中求進」方針應對複雜經濟環境，認為應積極促進消費升級、建構多元化消費場景、釋放消費潛力等，稱「穩與進協同共進」才能為經濟發展注入活力。

（2025兩會）