人代沈豪傑倡容港球隊戰中超CBA 助提升球員水平 內地球迷南來帶動旅遊

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

屬今屆人代新丁的沈豪傑(圖），在今年兩會建議容許香港球隊參與內地體育聯賽。他稱，內地聯賽水平高於香港，近年已有不少香港足球員與籃球員北上效力內地球隊，惟未必能持續參與較高水平賽事。「如果打來打去都是比較低水平的比賽，其實不會有進步，（球員）可能有潛質，但沒有給他機會，他只會停留在那個水平。」

沈豪傑認為，本港球隊實力尚有差距，「如果開放的話，就讓最頂級的一兩隊上去，其他保留在本地聯賽」。他提倡設立梯隊機制如「升班、降班」制度，長遠只要具能力球隊都有機會北上角逐，有助體育發展。

他並建議，讓北上角逐的球隊以啟德體育園為主場，內地球隊來港作客時預計有大批球迷隨隊南下，有助帶動旅遊業。對於建議可行性，他稱需國家體育總局支持和協調制度，又說個別本港籃球隊一直希望打入內地市場，相信香港的體育總會也會支持。

稱M品牌審批嚴 再嚴憂盛事萎縮

過去一年，多項體育盛事出現爭議或「甩轆」。身兼大型體育活動事務委員會成員的沈豪傑認為，一些私人公司舉辦大型體育活動的經驗未必足夠，強調「這是一個過程」。他認為現時「M」品牌審批資助已相當嚴謹，倘過於嚴苛反令體育盛事萎縮。

具鄉事背景的沈豪傑亦關注北部都會區發展，他建議中央支持將北都發展成大灣區的「中間試驗」（中試）平台，負責科研成果後續實驗及大批量產前的測試調整，同時促進本港科研成果轉化。

北都可改地積比公私比 吸投資

有意見認為北都區和河套區發展緩慢，沈豪傑稱外國發展一整片地區往往需時數十年，北都發展的時間表頗具野心。至於會否擔心樓市疲弱影響北都進度，沈說發展商都是上市公司，「我們不可以叫公司蝕錢照做，它也面對不到股東」，盼當局透過調整地積比、增加私營房屋比例、檢視商業用地規劃等，吸引發展商投標。

立法會年底換屆，上屆於直選落敗的沈豪傑被問到會否捲土重來，他稱選舉太遙遠，希望先做好眼前事，「半個月後的事，我也回答不了」。已經身兼港區人代和區議員，沈豪傑說也需考慮個人時間，「你不會希望做很多個崗位、又不能全程投入做好那個崗位需要做的事」。

（2025兩會）