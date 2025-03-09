明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

人代沈豪傑倡容港球隊戰中超CBA 助提升球員水平 內地球迷南來帶動旅遊

【明報專訊】全國兩會正於北京舉行，除了經濟、創科等焦點，港區人代亦有不同建議。人代沈豪傑提出，爭取容許香港球隊參與內地體育聯賽，如中國足球超級聯賽（中超）、中國男子籃球職業聯賽（CBA）。他認為，除有助提升本港運動員水平，內地球隊來港作客，球迷南下觀賽亦能帶動旅遊業。

明報記者 陳灝、李泉、王佩凡、鄭啟智、馮樂琳 北京採訪

屬今屆人代新丁的沈豪傑(圖），在今年兩會建議容許香港球隊參與內地體育聯賽。他稱，內地聯賽水平高於香港，近年已有不少香港足球員與籃球員北上效力內地球隊，惟未必能持續參與較高水平賽事。「如果打來打去都是比較低水平的比賽，其實不會有進步，（球員）可能有潛質，但沒有給他機會，他只會停留在那個水平。」

沈豪傑認為，本港球隊實力尚有差距，「如果開放的話，就讓最頂級的一兩隊上去，其他保留在本地聯賽」。他提倡設立梯隊機制如「升班、降班」制度，長遠只要具能力球隊都有機會北上角逐，有助體育發展。

他並建議，讓北上角逐的球隊以啟德體育園為主場，內地球隊來港作客時預計有大批球迷隨隊南下，有助帶動旅遊業。對於建議可行性，他稱需國家體育總局支持和協調制度，又說個別本港籃球隊一直希望打入內地市場，相信香港的體育總會也會支持。

稱M品牌審批嚴 再嚴憂盛事萎縮

過去一年，多項體育盛事出現爭議或「甩轆」。身兼大型體育活動事務委員會成員的沈豪傑認為，一些私人公司舉辦大型體育活動的經驗未必足夠，強調「這是一個過程」。他認為現時「M」品牌審批資助已相當嚴謹，倘過於嚴苛反令體育盛事萎縮。

具鄉事背景的沈豪傑亦關注北部都會區發展，他建議中央支持將北都發展成大灣區的「中間試驗」（中試）平台，負責科研成果後續實驗及大批量產前的測試調整，同時促進本港科研成果轉化。

北都可改地積比公私比 吸投資

有意見認為北都區和河套區發展緩慢，沈豪傑稱外國發展一整片地區往往需時數十年，北都發展的時間表頗具野心。至於會否擔心樓市疲弱影響北都進度，沈說發展商都是上市公司，「我們不可以叫公司蝕錢照做，它也面對不到股東」，盼當局透過調整地積比、增加私營房屋比例、檢視商業用地規劃等，吸引發展商投標。

立法會年底換屆，上屆於直選落敗的沈豪傑被問到會否捲土重來，他稱選舉太遙遠，希望先做好眼前事，「半個月後的事，我也回答不了」。已經身兼港區人代和區議員，沈豪傑說也需考慮個人時間，「你不會希望做很多個崗位、又不能全程投入做好那個崗位需要做的事」。

（2025兩會）

上 / 下一篇新聞