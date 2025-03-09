人工島6.4億元研究續做 甯：倘擱置涉違約成本

稱研究不會過時

甯漢豪昨在港台節目《星期六問責》重申不會擱置交椅洲人工島，立法會早前撥款5.5億元供發展局作交椅洲人工島的工程研究，涉及填海工程、跨海道路的可行性研究及環評等；當局去年亦用9000萬元整體撥款開啟3個基本勘探項目，涉款共約6.4億元。

甯強調，若貿然停止相關研究反有虧損，將會導致毁約索償費用，若未來要再開啟工程，「又要重新找第二班人」，亦會涉及額外開支，現已進行的研究項目不會浪費或過時，因此當局認為已撥款項目應繼續做，但暫時沒有推展人工島的時間表。

推動中央採購建材省錢

甯漢豪表示，今年中會推行已進入工程階段的精簡措施，包括樓面寬免，以及讓專業人士自行認證，毋須等候當局驗證才開展下個工序；當局又會推動中央採購如鋼筋及組裝合成組件等材料，提升議價能力，減省成本及行政費用。