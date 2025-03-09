甯漢豪：考慮增商用地彈性 加住宅元素 每年檢視需求

港銳意發展產業 不停推工業地

甯漢豪昨在港台節目《星期六問責》表示，商業樓宇空置率估算各有不同，例如有新建商業大廈租金不低，但空置率低，可見商業大廈空置率或與位置及質素有關，現時商業用地庫存高，市場變化快，政府推地會視乎每年情况作檢視，亦將檢視原定未來數年推出的商業用地用途，包括考慮增加住宅元素，涉及東涌、洪水橋／厦村、沙田石門、九龍灣、觀塘及茶果嶺的商業用地，並會視乎該區定位、交通配套等改動。

研洪水橋地住宅可否增至逾兩成

甯透露，若相關區域並非核心商業區，或者同區商業樓宇空置率較高、將有新商業樓落成，則加入住宅元素的機率較大；反之，若該區仍有新樓存貨未售，轉為住宅地則可能並不理想。

被問及改變用途會否影響原有用地定位，例如位於北部都會區的洪水橋／厦村等，甯漢豪稱洪水橋／厦村將來會建鐵路站，周邊本被視作優質商業地，完全不做住宅用途，惟近期市場看淡市况，已有業權人提出原址換地，而政府也確認放寬住宅樓面面積至不超過兩成，現時政府再審視能否再提高，因該區屬專業服務核心地帶，增加住宅樓面面積會影響定位，當局會平衡。

此外，政府早前探討允許北都土地業權持有人原址換地。甯漢豪稱，有業權持有人反映補地價對現金流有壓力，當局擬允許他們透過提前交出其他區將由政府發展的土地，以抵銷地價差額，建議將有關措施限於未來數年需要發展的項目，當局正研究時間限制。

她強調，當局容許分期支付地價是針對大規模土地開發，例如北都片區開發，當局正就有關方案向業界做意向調查。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，政府每年檢視商業用地的做法合適，能讓市場消化現存商業樓面。對於政府考慮提高洪水橋／厦村的住宅樓面面積上限至超過兩成，劉認為有助提升土地使用效率。他又建議政府可將洪水橋／厦村部分用地改劃作大學城之用，提早落實大學城發展。