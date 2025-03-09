沙嶺建撒灰花園 取代無名公墓 有刻年份紀念牌匾 食環稱更環保

明報記者 曾諾晞

耗資近300萬 第二季建成

現時食環署會按醫院或公眾殮房通知接收及處置無人認領遺體，遺體會先送到沙嶺墳場土葬6年，倘仍無人認領，便會「起骨」火化，將骨灰放置該年份的沙嶺公墓。食環署回應本報查詢表示，待紀念花園今年第二季建成，將安放無人認領遺體骨灰，會設立刻有相應年份的紀念牌匾和供市民憑弔的設施。

記者昨到場觀察，發現紀念花園工程大致完成，佔地329平方米。沿樓梯直上可見兩條小徑，兩旁有大量白色石卵，放滿多個鐵格。花園旁的公墓範圍只見建至2022年，未見之後年份。

職員：空間有限 綠葬更長遠

墳場職員稱，原定在2023和2024年安葬的無人認領遺體，由於排期火化需時，未能在過去兩年安葬，相信花園啟用後，骨灰會一併撒到花園石卵上，隨年月滲到泥土，日後做法亦然。他提到公墓需建底台和大型石碑，考慮到墳場空間有限，綠色殯葬是更長遠方案，「人口愈來愈多但土地係固定嘅時候，就要想辦法可持續……如果唔係好似以前咁，個個區都起骨灰龕但個個區都say no，都唔知點好」。

社工：做法可理解但覺心酸

自8年前起平均每年到沙嶺公墓拜祭三四次的安寧服務社工梁梓敦認為，安置無人認領遺體骨灰並非政府優先工作，「（土地）要搵實搵到，問題係（政府覺得）有冇必要呢？」他說這班葬於公墓的先人無親無故，為他們興建花園兼設紀念牌，「行政角度上已經好足夠」，惟他總覺心酸，「好難話唔同意……佢哋（先人）乜都冇，以前每年一個碑，仲覺得有好過冇，𠵱家得番一塊牌，感覺有啲淒涼」。

據食環署數據，綠色殯葬佔比由2014年8.4%大增去年18.2%（見圖二）。特首李家超於2023年施政報告宣布擱置規劃逾10年的沙嶺骨灰安置所計劃，兩公頃預留土地改作創科及相關用途。

（城市保育）

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