日本爆諾如病毒一死 防護中心籲外遊警惕

可致嚴重腹瀉及嘔吐的諾如病毒近月在台灣大流行，當地疾病管制署表示正流行的諾如病毒株以GII.17為主，該型多年未於當地流行，加上基因重組變異，公眾沒有免疫力，雖然腹瀉就診近期雖已稍為回落，仍是5年來同期最高。

大阪懷石料理名店56人感染

鳥取和菓子店99人食物中毒

諾如病毒在日本同樣大爆發，繼連續4年獲米芝蓮一星的大阪懷石料理名店喜一，早前56名顧客證實感染諾如病毒後，鳥取縣米子市日式和菓子店本月4日亦有99名顧客感染諾如食物中毒，兩店均停業處分。

本港衛生防護中心總監徐樂堅醫生昨表示，日本當局資訊顯示近期當地感染性腸胃炎活躍上升，呼籲計劃或正在當地的港人提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衛生，減低感染風險。

徐又提醒，諾如病毒高度傳染，即使接觸小量病毒亦有可能受感染，病毒經進食受污染食物、接解感染者嘔吐物或排泄物，以及接觸受污染物件等不同途徑傳播，可致大規模爆發。酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替梘液和清水潔手。