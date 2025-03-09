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港聞

港聞二

日本爆諾如病毒一死 防護中心籲外遊警惕

【明報專訊】進入賞櫻季節，加上復活節假期將至，又到港人赴日本旅遊高峰，但當地正出現諾如病毒爆發。衛生防護中心昨日引述日本當局資料，上月至今已有超過150人因光顧大阪一間日本料理喜一，或進食鳥取縣米子市一間和菓子店清月製造的日本甜點（包括草莓大福）感染諾如病毒。日本傳媒報道，岐阜縣有膳食公司上月底向企業提供便當，逾300人食物中毒，一名40多歲男子本月1日死亡，死者糞便帶有諾如病毒。防護中心呼籲巿民外遊時提高警覺。

可致嚴重腹瀉及嘔吐的諾如病毒近月在台灣大流行，當地疾病管制署表示正流行的諾如病毒株以GII.17為主，該型多年未於當地流行，加上基因重組變異，公眾沒有免疫力，雖然腹瀉就診近期雖已稍為回落，仍是5年來同期最高。

大阪懷石料理名店56人感染

鳥取和菓子店99人食物中毒

諾如病毒在日本同樣大爆發，繼連續4年獲米芝蓮一星的大阪懷石料理名店喜一，早前56名顧客證實感染諾如病毒後，鳥取縣米子市日式和菓子店本月4日亦有99名顧客感染諾如食物中毒，兩店均停業處分。

本港衛生防護中心總監徐樂堅醫生昨表示，日本當局資訊顯示近期當地感染性腸胃炎活躍上升，呼籲計劃或正在當地的港人提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衛生，減低感染風險。

徐又提醒，諾如病毒高度傳染，即使接觸小量病毒亦有可能受感染，病毒經進食受污染食物、接解感染者嘔吐物或排泄物，以及接觸受污染物件等不同途徑傳播，可致大規模爆發。酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替梘液和清水潔手。

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