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中大醫院盼融資 政府願鬆綁 研地契貸款協議影響 醫衛局：有需要會考慮修訂

【明報專訊】獲政府以象徵式地價批地及貸款40.33億元的非牟利私營中文大學醫院還款吃力，前年及上月先後獲立法會財委會批准「2+3」年延期還款，首次還款期由前年延至2028年3月19日，惟料到2027/28年度現金結餘仍未足以償還首筆6.29億元貸款，將有4.46億資金缺口。中大校方早前表示曾接觸「耐心資本」融資，醫衛局上周一（3日）回覆本報表示，會詳細評估方案對政府地契和貸款協議影響，如有需要「會考慮修訂」，並按照適用機制及程序尋求所需批准。據悉，倘要修改貸款協議條款，料需立法會財委會批准。

明報記者 楊晨 鄭律銘

醫衛界立法會議員林哲玄向本報表示，政府早年以優惠地價批出用地，日後若因融資方案而要修訂地契和貸款協議，基本原則應要維持現有土地用途、非牟利性質、提供套餐式收費等條件。

田北辰料如期還款渺茫

最好容許融資引入合作

實政圓桌立法會議員田北辰回覆本報稱，中大醫院能如期還款機會渺茫，不希望再出現爛尾，舉例向政府借貸的海洋公園，水上樂園落成後連年虧蝕。他認為中大醫院由政府接收及結帳「非最好選擇」，最好是容許融資及引入合作，由院方繼續營運，如能增加商業化成分，提供更多元服務提升盈利能力，他將歡迎安排。

選委界立法會議員陳凱欣稱，院方若能一年內提出方案，時間較合理；該院對分擔公營醫療壓力及推動私院發展有重要作用，最終如因財政問題要由政府收回用地或成為公院「不應該是選項」。她稱，若曾任金管局總裁的陳德霖找到融資方法，政府應盡力配合。她說，醫衛局本身融資專家不多，建議政府跨局合作以助審視。

院方前年曾研融資方案

受制地契貸款條款未果

翻查資料，中文大學已向醫院注資26.38億元，2022/23年額外注資3.38億。2024/25年起6個年度將再注資3億。據2023年2月政府提交立法會文件，中大醫院曾在延長還款以外考慮其他方案，惟受制貸款及地契條款等，難向外尋求融資而未成事；此外所有資產均納入與政府的債務安排，院方不能抵押借貸，而受法例所限，由中大向中大醫院貸款亦非選項。

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