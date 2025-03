學生內地考察亡 聖保羅書院：已盡所能護學生安全

【明報專訊】聖保羅書院一名中五生上月隨學校到杭州公民科考察期間離世,校方早前稱學生「不幸身故」。聖保羅書院校董會主席鄭卓生近日致函全校師生表示,儘管發生令人悲傷的事件,校董會堅信參與此次行程的教職員已竭盡所能(did everything within their power),以確保學生安全,並在所有情况下妥當且負責地行事。