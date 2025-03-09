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學生內地考察亡 聖保羅書院：已盡所能護學生安全

【明報專訊】聖保羅書院一名中五生上月隨學校到杭州公民科考察期間離世，校方早前稱學生「不幸身故」。聖保羅書院校董會主席鄭卓生近日致函全校師生表示，儘管發生令人悲傷的事件，校董會堅信參與此次行程的教職員已竭盡所能（did everything within their power），以確保學生安全，並在所有情况下妥當且負責地行事。

信中提及，學生安全為校方首要任務，而各類境內外的考察或旅行，一直屬課程和課外活動不可或缺的部分，強調聖保羅書院為香港境外考察團先驅，相關活動經精心設計，並訂有明確學習目標，教職員亦盡心盡力履行照顧學生責任。

校董會主席：對惡意報道感沮喪

鄭卓生在信中稱，事後校方已努力協助學生、教職員及社會大眾處理悲痛及喪親之痛，對於有媒體及社交媒體就事件作不準確及惡意報道和討論，感沮喪和難過，呼籲尊重家屬的隱私和情緒。

蔡若蓮：尊重家屬意願 不披露調查內容

教育局長蔡若蓮前日開腔回應事件，稱相關調查已告一段落，事件與交流活動及考察無關，為尊重家屬意願，不會披露個案內容。她說，內地交流考察是公民與社會發展科課程重要部分，並非評估，鼓勵及要求所有同學參與，學校亦要安排，倘學生未能參加，校方需向校董會及教育局報告。

相關字詞﹕考察團 教育局 公民科 聖保羅書院

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