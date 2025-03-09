民青局推友師計劃 助大學女生規劃職涯

李家超：局長女性近半 比例歷屆最高

李家超在酒會致辭稱，現屆管治團隊15名局長中7人為女性，佔近半數，比例是歷屆問責班子最高，感謝本港女性多年來為香港繁榮貢獻。他說，女性佔本港人口54%，多年來不僅擔當家庭支柱，更是社會進步的重要推動者，現時政府公務員級別最高的常任秘書長當中有六成是女性，女性文職公務員比例達49%，讚揚本港在「政府效率」排名中多年來位列全球三甲，女性公務人員功不可沒。他祝願香港女性如紫荊芬芳，弘揚家庭美德；如木棉挺拔，在崗位上勇闖高峰；如紅梅傲雪，說好香港故事。

麥美娟表示，民青局過去一年在推動婦女發展方面取得重要進展。她說，首屆家庭暨婦女發展高峰會吸引逾900名本地及粵港澳大灣區婦女團體、商界和相關服務組織代表登記參加；而婦女自強基金自2023年6月以來資助逾240個項目，涉及撥款逾3680萬元，協助婦女發揮潛能、實現自我增值，也體現政府對婦女事務的高度重視。