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民青局推友師計劃 助大學女生規劃職涯

【明報專訊】昨日是國際婦女節，民青局和婦女事務委員會合辦2025年國際婦女節酒會，特首李家超及夫人李林麗嬋擔任主禮嘉賓。民青局長麥美娟在酒會宣布，局方將於今年第二季推出「『友』妳啟導」友師計劃，為本地女大學生配對女性領袖作為友師，為學員的職涯規劃提供指導，目前已招募約50名友師，當中包括行政總裁等。

李家超：局長女性近半 比例歷屆最高

李家超在酒會致辭稱，現屆管治團隊15名局長中7人為女性，佔近半數，比例是歷屆問責班子最高，感謝本港女性多年來為香港繁榮貢獻。他說，女性佔本港人口54%，多年來不僅擔當家庭支柱，更是社會進步的重要推動者，現時政府公務員級別最高的常任秘書長當中有六成是女性，女性文職公務員比例達49%，讚揚本港在「政府效率」排名中多年來位列全球三甲，女性公務人員功不可沒。他祝願香港女性如紫荊芬芳，弘揚家庭美德；如木棉挺拔，在崗位上勇闖高峰；如紅梅傲雪，說好香港故事。

麥美娟表示，民青局過去一年在推動婦女發展方面取得重要進展。她說，首屆家庭暨婦女發展高峰會吸引逾900名本地及粵港澳大灣區婦女團體、商界和相關服務組織代表登記參加；而婦女自強基金自2023年6月以來資助逾240個項目，涉及撥款逾3680萬元，協助婦女發揮潛能、實現自我增值，也體現政府對婦女事務的高度重視。

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