民安隊員體能測試後猝死 涉掌上壓跑步等 隊方暫停體測檢視

57歲加入39年 為三級隊員

民安隊昨發稿表示，一名57歲姓梁男隊員於上周五（7日）晚上約8時許，在油麻地民安隊總部完成體適能測試，休息期間，有隊員發現梁身體不適及昏迷，立即為他急救。梁隨後經救護車送往伊利沙伯醫治理，延至當晚約10時離世。

死者於1986年加入民安隊，生前為三級隊員。民安隊回覆查詢表示，當晚測試包括掌上壓、仰臥起坐、組合跳及800米跑；隊方已暫時停止體適能測試，檢視測試內容及程序。

目前任何人申請加入民安隊，事前須接受政府規定的體格檢驗，其後須定期受檢；如不能通過檢驗，或會被取消登記。

未過定期體測或取消登記

根據「隊員招募職能及體能測試項目說明」，測試分成兩部分，其中「職能測試」涉繩索控制和高處工作測試；「體能測試」則涵蓋掌上壓、仰臥起坐、組合跳及800米跑步測試。

民安隊官網及facebook昨均轉為黑白。翻查資料，隊員若在奉召執勤或訓練時因意外引致傷殘或死亡，而政府醫生歸因於執行職責所致，才可獲考慮發撫恤金、津貼或長俸。民安處現時編制為107人，包括一名首長級人員，其餘是部門及一般職系人員，為民安隊志願人員提供行動策劃及管制、隊員訓練、行政和後勤支援。