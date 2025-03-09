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網約車增或令的士牌價跌 陳美寳：市民利益放首位

【明報專訊】政府今年內將立法規管網約車平台，運輸及物流局長陳美寶在昨日now新聞節目《大鳴大放》被問到政府有否考慮增加出租汽車許可證或令的士牌價下跌，她說政府策劃政策過程會多與持份者解說和溝通，但當局不會因個別業界利益就漠視公眾利益，會將市民利益放首位。

討論增發多少出租車牌「言之尚早」

現時私家車須獲「私家服務出租汽車許可證」方可合法載客取酬，牌照上限現為1500個，有Uber司機申請失敗。陳美寶稱，現階段討論需增發多少許可證仍太早，運輸署正蒐集數據分析，再提立論。陳續稱，不同業界及持份者各有其利益或關注，政府策劃政策時會聽意見，強調一定不會因個別業界利益而漠視市民利益，會將市民利益及出行需要放首位。

翻查資料，的士牌價2015年達720多萬元，近年持續下跌，本月初為270多萬元，較高峰跌逾六成。

5家的士車隊將於本月底至7月陸續投入服務，部分車隊表明網約定價會較按咪表收費貴一至三成。對於會否令市民覺得車隊坐地起價，陳美寶稱要由市民決定及判斷，據她觀察，社會反應或不介意以較咪表高的價錢試試新車款和專業司機。她說，當局雖容許車隊網約收費有彈性，但車隊定價不應偏離咪表太多，否則生意不足，亦影響車隊持續營運。

目前各車隊自設召車手機應用程式，陳美寶稱，若各車隊有統一平台或介面，相信可方便市民，也可讓車隊有協同及匯聚效應，政府會鼓勵車隊循此方向發展，盼市場亦會有公司提供這類服務。

另外，新一份《財政預算案》提出研究增加「牛肉乾」等交通違例罰款及停車咪表收費。陳美寶稱，爭取今年第二季內有方案並諮詢立法會交通事務委員會。

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