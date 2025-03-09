60至64歲搭兩蚊車 人數佔28% 補貼佔半

指多未有半價 補貼「一定高啲」

孫玉菡：按年齡分政策更複雜

孫玉菡表示，港鐵或巴士等營辦商過去均有半價優惠予65歲或以上長者，故政府是補貼半價優惠後餘額，惟營辦商沒向60至64歲提供同樣安排，故當局補貼「一定係高一啲」。孫續稱，無論60至64歲或年滿65歲長者，政府目的是盼他們更願意出行，多一點與社會聯繫，而60至64歲平均每天搭1.4程，65歲以上平均1程，兩者相差不遠，如按年齡群組調整，只會令政策更複雜。至於年滿65歲長者本身可至少半價乘車，政策調整後將只有兩折是否不公，孫稱並非所有公共交通工具均主動為65歲或以上者提供半價，如小巴便沒有。

兩元乘車優惠2024/25年度預算約60億元，其後修訂預算僅約43.9億元，孫玉菡稱，原預計所有合資格者均會使用優惠，實際上12%人過去3個月無使用；兩元優惠2025/26年預算開支會增至54億元，仍是「不少的數目」，未來亦會一直增長，故仍有必要調整政策。

至於調校八達通機行政成本，孫稱暫未能交代，但成本一定較調整政策後每年可節省的6.8億元少，會再與八達通公司探討成本如何分擔。

社福機構將削7%撥款

「須削3500社工」說法誤導

另外，《財政預算案》宣布獲政府津貼的社福機構至2027/28年度累計須削減7%撥款。孫玉菡稱，預計政府每年節省約14億元。社福界立法會議員狄志遠早前推算相等於要削減約3500名社工。孫稱相關說法誤導，減7%開支不等於減7%人手，社福機構可自行決定如何節省開支，「我理解的是社福機構都好珍惜自己同事」，預期多數機構在近年已有人手流失的挑戰下，會想辦法留人。

孫：日後同一職員可做多些事

孫強調是次調整希望推動業界精簡流程，減少報告及匯報，有更多時間精力提供服務；又謂日後同一職員可做多些事情。被問如每人工作量增多，會否令業界壓力大而加劇流失，孫稱「相信如果社福同工沒心，不會參與社福工作」。

未來財政好轉可否補回削減撥款，孫稱非他一人可決定，亦無法替未來政府承諾，會將意見轉達政府最高層。