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女子橫過馬路遭撞斃 區議員指過路設施不足

【明報專訊】葵涌國瑞路昨早發生致命車禍，一名女途人橫過馬路被九巴撞倒，頭部重創，送院不治。警方以危駕致死罪拘捕巴士車長。現場所見，事主並非在行人過路處過馬路，出事位置對開約40米有一過路口；有區議員認為該處行人過路設施不足，去年底已要求相關部門改善，盼政府加快落實工程。

警方昨早8時許接報，葵涌國瑞路近傅屋路發生交通意外，一輛開往荃灣西站36號線九巴沿國瑞路往大窩口方向行駛期間，在電話機房對開撞倒一名過路女子，女子彈開約4米倒地昏迷，她被送仁濟醫院，搶救不治。現場留下大灘血迹，事主眼鏡遺留在車底。警方調查後拘捕42歲黎姓巴士車長。案件交新界南總區交通部特別調查隊跟進，警方呼籲有消息者致電36611446。

據現場消息，26歲黎姓女事主在附近一間冷藏物流公司上班，昨早沿國瑞路公園與電話機房之間的樓梯從青山公路步行到國瑞路，當她過馬路時，巴士懷疑收掣不及將她撞倒，左車頭擋風玻璃破裂。

巴士車長被捕 議員：上下班車流多

九巴表示，當時女途人從巴士左前方非行人過路處過馬路，車長立即右轉閃避煞車，不幸仍撞到女途人；九巴已派員慰問死者家屬，會配合警方調查。根據紀錄，車長過往駕駛巴士表現良好，入職後未曾發生交通意外。

荃灣區議員伍俊瑜表示，國瑞路上下班時間車流多，不少巴士、貨車及田螺車經過，該區為舊工廠區，近年愈來愈多私樓落成，亦正興建公屋，行人過路設施不足。伍說，事發位置最近的過路處或斑馬線分別鄰近縉庭山和新豐中心，有一定距離，不少市民會選擇直接橫過馬路；他去年12月底已向區議會交文件，要求將上述兩個過路處分別升級至斑馬線並設交通燈。

另一區議員馮卓森稱，意外後已去信路政署要求加快工程，並建議警方於附近加強宣揚安全過馬路。

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