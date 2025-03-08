誘泰女來港賣淫 兩皮條客判囚

訛稱聘按摩師 官：販運人口

被告為鄢昔珍（52歲、無業）及鄔清容（45歲、無業）。鄢承認兩項串謀控制他人賣淫罪及一項串謀依靠他人賣淫的收入為生罪，被判囚1年。鄔承認一項依靠他人賣淫的收入為生罪，被判囚10個月。

同案3名被告蘇燕梅（70歲）、柯金妹（36歲）、趙漢亮（67歲）擬不認罪，案件押後11月審前覆核。練官稱，事主被禁錮恐嚇，鄢扮演「步兵」負責將嫖客及事主帶到單位，知道其他涉案者的安排，而鄔沒負責接送事主，但與鄢都是犯罪團體成員。

控方案情指，泰籍事主X在網上看到招聘按摩師的帖文，後獲安排於2023年2月5日出發，從泰國經台灣及澳門來港，兩日後抵港，乘的士到油麻地。鄢昔珍為X付車費及帶X到一個單位，將X鎖在單位內，有人強迫她提供性服務。鄔則是另一名「拉皮條」女子。另一泰籍女子Y獲親戚介紹到布吉做按摩師，趕到曼谷機場時，才得悉被安排前往香港，抵港後與X的遭遇一樣，她最終透過泰國駐香港總領事館向警方求助，才與X一起獲救。

【案件編號：DCCC 85/24】