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多6「豬仔」返港 餘3人待救 鄧炳強指「營救」不涉贖金 余德寶：新增1人緬甸失聯

【明報專訊】再多6名被誘騙至東南亞國家的港人獲救，昨日及今日先後返港。被問是次行動有否繳交贖金，保安局長鄧炳強昨指，是次屬「營救行動」，不牽涉交贖金，他赴泰後與當地國防部及警方高層統籌行動，確保涉事港人安全。他透露，涉事港人身體狀况良好，特區政府會繼續營救餘下3名求助人。協助被困者家屬的前區議員余德寶稱，家屬獲悉消息後感到雀躍，而他手上仍有一宗個案未離開緬甸園區，家屬近日無法聯繫，冀港府盡力營救。

鄧炳強昨午從泰國返港後會見傳媒，提到過去兩天前往曼谷參與統籌營救涉事港人行動。獲救6人包括3男3女，介乎29至44歲，被非法扣留介乎5至7個月，在園區獲救後由緬甸軍方深夜將之送往泰國湄索，昨午抵達曼谷。鄧稱，有關港人均在網上看到聲稱有「賺快錢」機會的廣告，可能協助帶貨或金錢，被誘騙至泰國後再被送去緬甸。保安局表示，其中5人昨晚在專責小組成員陪同下回港，餘下一人料今日返港。

鄧炳強：赴泰參與統籌行動

鄧炳強續稱，赴泰後與當地警方、國防部監察和統籌整個行動，由於牽涉不同國家和執法單位，以及一些「很特別和隨時變化」的情况，作為專責組的組長是「責無旁貸」。他說曾透過視像與6名港人傾談，得悉他們安全、身體狀况良好，又稱他們對參與營救行動的人和單位表示感激，期盼稍後返港與家人見面。

自去年第二季起，保安局專責小組共接獲28宗個案，涉及港人被誘騙到東南亞從事非法工作。鄧炳強表示，計及昨日營救的6人，累計有25人已經或將回港。目前仍有3宗未返港的求助個案，他稱局方會盡辦法拯救，惟行動細節不便透露，否則會影響拯救行動，正如過往幾日行動，若預先公布，相信行動也不會順利。

家屬心情激動 「等這一刻很久」

余德寶昨引述家屬稱，感謝港府及保安局協助6名求助港人平安回港，理解當局仍有程序需處理，包括安排涉事港人到警署錄口供或到醫院驗傷等，惟希望盡快完成，讓涉事港人盡快回家團聚休息。至於有否再接獲求助個案，余德寶稱近日再有港人求助，稱與身處緬甸的家屬失聯，詳情有待核實，若掌握到任何消息會轉交當局跟進。

鄧炳強：刊憲署任否看需要 行動具隱蔽性

提問記者「是否覺得找到不足」

獲救港人家屬Amy形容心情激動及開心，「等了這一刻很久」，感謝中央及港府協助。被問到營救時間較早前個案長，她說「平安回來就好」，稱涉事港人在當地各方面均受不好的對待，期望他們回港後當局能照顧其身心健康。

被記者問到早前為何未有公布離港原因及如以往般刊憲作署任安排，鄧炳強回應稱，是否刊憲視乎實際需要，是次行動「具隱蔽性」，若披露細節會影響拯救行動和被禁錮港人性命。他又稱不知道記者是否覺得「能夠找到一些政府不足的地方，打擊政府威信，就是他們的目標」，強調他和特區政府目標只有一個，「就是要盡快救回人命，人命是最重要的」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕保安局 東南亞騙案

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