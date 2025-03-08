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港聞二

「契女」投資騙案 兩同黨欺詐洗錢罪成

【明報專訊】七旬婦2014年認識自稱任職銀行的「契女」後，遭對方游說匯款投資金融產品，合共損失逾6000萬元。「契女」與兩名同黨事後被捕，被控欺詐及「洗黑錢」等罪。案件開審首天「契女」不見蹤影，兩名同黨否認控罪受審。陪審團昨在高院退庭商議逾5小時，裁定二人的欺詐及「洗黑錢」共7罪成立，法官將案件押後至3月24日求情，其間兩名被告須還押。

首被告「契女」潛逃 保釋金沒收

案中原本有3名被告，首被告范佩韻已潛逃，法庭早前就潛逃的首被告下達拘捕令，昨日頒令充公她10萬元保釋金；不認罪的兩名被告分別是伍超光和鄭德起（兩人現年54歲），經審訊後，二人昨同被控的一項「洗黑錢」罪成，伍另被裁定3項欺詐罪成，鄭另被裁定3項洗黑錢罪成。鄭另面對的兩項欺詐罪則罪名不成立。控方透露，伍曾任職保安員，鄭曾任職秘書。

據控方案情，事主楊少蓉與前夫離婚後「分身家」約2億元。2014年，事主經朋友認識范佩韻，後者自稱任職匯豐銀行，二人熟絡後范稱呼事主為「契媽」。范游說事主投資名為「PPP」的金融產品及歐洲兩間酒店，事主應范要求而多次匯款到指定戶口。後來，事主見一直沒有回報而萌生退意，范改口稱支付費用便取得回報。

針對伍的欺詐罪，伍於2016年11月23日聯同范，向事主訛稱他為香港金管局職員，要求楊支付50萬美元以刪除一項洗黑錢紀錄，以便事主收取投資產生的回報，以及在翌年要求楊先後存入共430萬元才能取回投資回報；就「洗黑錢」罪，伍和鄭於2017年處理1.4萬港元犯罪得益，鄭另處理合共53.7萬港元犯罪得益。

【案件編號：HCCC 142/23】

相關字詞﹕高等法院 洗黑錢 欺詐罪 投資騙局

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