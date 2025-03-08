成人日吃兩包海苔小食 攝碘量爆標 食安中心：碘過少或過量均損健康

碘是維持正常甲狀腺功能及促進人體生長發育必須的微量營養素，食安中心昨公布食物中的碘含量風險評估研究報告，中心前年底從市面上收集296個食物樣本，涵蓋10個類別，包括已知含碘量高的純藻類、魚類、水生動物及其製品等，另包括紫菜食品如紫菜湯、紫菜飯卷、海苔小食等。研究結果顯示各項食品樣本含碘量差異大，由未檢出即每100克含少於0.2微克碘，到每100克含22萬微克碘不等。其中，含碘量最高的食品類別為純藻類，該類的所有食品樣本，含碘量均超過每100克含600微克；其次是水生動物及其製品，近一半的食品樣本含碘量超過每100克含200微克。

研究按每100克食物計算，本港巿面的食物當中碘含量最高屬乾海帶，有18萬微克；其次是乾紫菜，有4000微克；之後是蟹乾小食、海苔小食和海苔飯素（見表）。

3/4包海苔飯素已達攝取上限

根據世衛的建議，6至12歲兒童的每日碘攝取量應為120微克，青少年及成年人應為150微克，孕婦或授乳婦女則應為250微克。記者昨檢視本港常見的海苔小食食物標籤，每包含5克海苔，按研究結果每100克海苔小食含1600微克碘計算，小童和成人吃兩包已分別超過每日碘攝取上限1/3和6.67%；倘以連鎖燒肉店的海苔飯素為例，每包有20克，按每100克含980微克碘計算，即四分之三包海苔飯素已達成年每日碘攝上限。

據衛生署前年研究，35歲或以上港人碘攝取不足，有輕度缺碘。食安中心顧問醫生張勇仁提醒，碘攝取不足可損害腦部發育、引致甲狀腺腫脹即「大頸泡」、心情低落、易疲等，建議市民可在膳食中加入高碘食物，又舉例孕婦可服用碘補充品。他強調患甲狀腺疾病人士應就碘攝取量諮詢醫生意見。食安中心科學主任林伏波提醒市民可多用蒸煮方法烹調食材，除了更健康，亦較易保存食物中的碘。