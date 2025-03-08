成人日吃兩包海苔小食 攝碘量爆標 食安中心：碘過少或過量均損健康

【明報專訊】港人愛吃日韓食品，紫菜是常用食材，食物安全中心調查發現，兒童及年輕人常吃的海苔小食及海苔飯素是其中兩款本港含碘量最高的食物。按調查結果計算，成人吃四分之三包海苔飯素，碘攝取量已達一日上限，而韓式包裝海苔小吃成人食兩包已超過每日攝取上限，6至12歲小童食一包半就達到每日攝取上限。中心提醒市民要均衡攝取碘，過少或過量均會損害甲狀腺功能，導致情緒不穩、影響心跳等。
碘是維持正常甲狀腺功能及促進人體生長發育必須的微量營養素，食安中心昨公布食物中的碘含量風險評估研究報告，中心前年底從市面上收集296個食物樣本，涵蓋10個類別，包括已知含碘量高的純藻類、魚類、水生動物及其製品等，另包括紫菜食品如紫菜湯、紫菜飯卷、海苔小食等。研究結果顯示各項食品樣本含碘量差異大，由未檢出即每100克含少於0.2微克碘，到每100克含22萬微克碘不等。其中，含碘量最高的食品類別為純藻類，該類的所有食品樣本，含碘量均超過每100克含600微克；其次是水生動物及其製品，近一半的食品樣本含碘量超過每100克含200微克。
研究按每100克食物計算，本港巿面的食物當中碘含量最高屬乾海帶，有18萬微克；其次是乾紫菜，有4000微克；之後是蟹乾小食、海苔小食和海苔飯素（見表）。
3/4包海苔飯素已達攝取上限
根據世衛的建議，6至12歲兒童的每日碘攝取量應為120微克，青少年及成年人應為150微克，孕婦或授乳婦女則應為250微克。記者昨檢視本港常見的海苔小食食物標籤，每包含5克海苔，按研究結果每100克海苔小食含1600微克碘計算，小童和成人吃兩包已分別超過每日碘攝取上限1/3和6.67%；倘以連鎖燒肉店的海苔飯素為例，每包有20克，按每100克含980微克碘計算，即四分之三包海苔飯素已達成年每日碘攝上限。
據衛生署前年研究，35歲或以上港人碘攝取不足，有輕度缺碘。食安中心顧問醫生張勇仁提醒，碘攝取不足可損害腦部發育、引致甲狀腺腫脹即「大頸泡」、心情低落、易疲等，建議市民可在膳食中加入高碘食物，又舉例孕婦可服用碘補充品。他強調患甲狀腺疾病人士應就碘攝取量諮詢醫生意見。食安中心科學主任林伏波提醒市民可多用蒸煮方法烹調食材，除了更健康，亦較易保存食物中的碘。