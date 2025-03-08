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港聞

港聞二

虛報訓練時數騙津 前水球領隊判社服

【明報專訊】水球港隊前領隊古汝發擔任領隊期間虛報水球運動員訓練紀錄，詐騙體育學院發放津貼逾41萬元，早前承認一項欺詐罪，昨於區院判刑。辯方求情稱，被告貢獻良多，被譽為「香港水球教父」，卻因此案失去參與水球界事務的機會。法官彭中屏接納被告對水球界有重大貢獻、犯案動機非為私利，基於本案特殊情况，判處240小時社服令。

求情稱為水球犧牲健康 失地位

被告古汝發（63歲，圖）案發時為泳總水球委員會義務秘書暨水球港隊領隊。辯方求情說，被告不惜為水球犧牲健康，現時右眼接近失明，卻因本案被剔除泳總及水球隊的一切崗位，打擊沉重。辯方稱，被告犯案的原因是欲取得經費推動水球界發展，包括聘請更好的教練。

官同意非為私利 但手法愚蠢

彭官稱，被告多次代表香港出戰亞運，退役後仍致力協助水球隊，毫無疑問對水球界有重大貢獻。彭官說，被告沒取涉案款項私用，也沒向隊員隱瞞「非官方」計劃，但犯案手法愚蠢，沒意識到行為嚴重。彭官稱，被告被捕後承認犯事，現已向體院償還41.2萬元，反映真誠悔意，而他已失去對水球界貢獻而得來的光環。彭官又考慮到案件拖延對被告造成的壓力，終判處社服令。

案情稱，2018年1月，民政事務局推出津貼本港隊際運動的項目，若被推薦的運動員每月訓練出席率達八成，可獲體院發放每月訓練津貼4000元。案發時被告向水球運動員介紹「非官方」計劃，即運動員須達八成訓練出席率才能全數保留津貼，低於八成者須按比例退還津貼予被告，涉款存入一個聯名銀行戶口，用於水球隊開支及發展之用。被告2018至2021年間，揑改水球運動員訓練時數均達八成，詐騙體院向33名水球運動員發放津貼逾41萬元。

【案件編號：DCCC 424/24】

相關字詞﹕社會服務令 領隊 水球港隊 區域法院 欺詐罪 香港體育學院

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