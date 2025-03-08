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港聞

港聞二

首踏啟德跑步徑 跑友讚付費亦值

【明報專訊】啟德體育園青年運動場的跑步徑及乒乓球設施昨早7時起開放使用。園方稱，截至昨傍晚6時有397名會員使用跑步徑，另有11名會員使用乒乓球設施，整體運作大致順暢。使用者均認為簇新跑步徑良好，日後亦願付費入場。但有市民及議員認為現場儲物櫃要以人手寫下密碼的做法可改善。

本報記者昨以市民身分預訂進入跑步徑，在預訂時段開始前15分鐘以體育園手機應用程式二維碼登記進場；無攜帶手機者則可憑提供預訂時的電話號碼確認。有長者在職員協助下即場登記成為會員及預訂場地。

不少市民在微雨下體驗這條簇新跑步徑。陳先生相約朋友到場，稱跑步徑夠平整，場內不擠迫，日後會時常到運動場跑步，認為即使繁忙時段要付費入場亦十分值得。另一「跑友」陳先生稱想趁跑步徑首日開放體驗一下，自言較常「街跑」，不打算於繁忙時段付費進場。立法會議員陸瀚民和江玉歡亦有使用跑步徑，均滿意場地。

儲物櫃手寫密碼 市民憂隱患

亦有入場市民和兩名議員均異口同聲認為，場地儲物櫃安排可改善。本報記者進場時，獲提供寫有儲物櫃號碼及密碼的紙條，職員提醒可重設密碼，惟現場無資訊顯示相關步驟。有市民擔心有「安全隱患」，胡先生對儲物櫃無信心，稱園方無說明何時會重置密碼，認為應容許市民自備鎖頭。江玉歡亦冀園方避免以人手寫下儲物櫃密碼，並增設指示簡介；陸瀚民則引述有跑手反映場內儲物櫃重設密碼的方法複雜，又認為相比部分康文署運動場設上百個儲物櫃，青年運動場只有數十個，已向園方建議增加。

乒乓球室細過康署場 球網低

同樣首日開放的乒乓球枱分佈於兩間房，每間房內設兩張球枱，使用時有職員主動詢問體驗及有否可改善之處。市民趙女士認為乒乓球室較康文署場地小，樓底不夠高，分隔兩張球枱的擋板亦較矮，而且球網較一般低，需用紙墊高球網，形容價錢昂貴但設施未算合格。園方稱，暫時累計共1733人預訂跑步徑設施，另有127人預約乒乓球設施，認為情况理想。

另外，全國政協委員兼中國奧委會副主席周進強接受港台訪問稱，相信啟德體育園有助促進兩地交流，希望有機會在體育園舉辦國際活動，或涉及香港與內地的交流賽事。

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