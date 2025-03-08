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舊衣投不知名回收箱 被運菲律賓 記者AirTag追蹤 土瓜灣放入一月後轉至海外

【明報專訊】本報新聞網早前報道街頭出現非政府許可擺放的舊衣回收箱，部分完全無列明機構及聯絡方式。本報嘗試追蹤土瓜灣一個「無名無姓」回收箱內衣物動向，當中衣服疑已運往菲律賓。地政總署回覆稱，未獲批准而放置在政府土地的舊衣回收箱，若不涉及利用「不反對設街站通知書」，地政總署與食環署會採取聯合清理行動，但本報追蹤的回收箱非由署方移走。

明報記者

記者1月底投 地署：2月初視察已被移除

多區在1月的農曆新年前出現大批舊衣回收箱，部分不明來歷，亦有部分貼上地政總署「不反對設街站通知書」，藉申請擺設街站擺放回收箱。記者1月24日將AirTag放入一件外套的拉鏈袋，再將外套放入浙江街與土瓜灣道交界的「無名無姓」回收箱，兩日後發現AirTag先後顯示已轉至荃灣永順街和馬角街，停留約一個月。至本月初，AirTag定位於菲律賓甲米地，鄰近一處倉庫，甲米地位處馬尼拉南面約30公里。地政總署稱，九龍西地政處2月3日派員到土瓜灣視察該回收箱時，該舊衣回收箱已被人移除。

環團稱舊衣「有價有市」

目前政府認證的4個舊衣回收機構為地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社。長春社項目經理王詠琹向本報稱，將衣物賣到東南亞程序不簡單，涉及貨櫃、船費運費等，料若有人想自行回收舊衣轉賣牟利，會與本地營辦商合作，按比例瓜分利潤。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則形容舊衣「有價有市」，營辦商會按時價購入後賣予內地、東南亞進口商，市道好時舊衣可按每公斤8至9元出售，市道較差時也可按每公斤2元出售，每個回收箱平均收到30至40公斤舊衣也不足為奇。他不反對「打正旗號做（回收）生意」，但不能假扮環團欺騙市民。

當街站申請 187回收箱被執管

除一批不明來歷的舊衣回收箱外，早前亦有團體以申請擺街站方式在街頭設置舊衣回收箱。地政總署已在網站列明，不可透過署方的「街站通」系統申請設置舊衣回收箱。地政總署昨回覆本報稱，署方共接獲85宗相關投訴，涉及8間機構，署方確認違規後已撤銷全數共52封「不反對設街站通知書」，並在187個回收箱採取執管行動，2月上旬完成現場視察，其中141個舊衣回收箱已被人移除，餘下46個則由處方接管和移走。署方至今未再接獲涉及利用不反對書擺放舊衣回收箱的投訴。

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