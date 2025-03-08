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港聞

港聞二

設局勒索400萬 兼職女友囚18月

【明報專訊】一名男子透過通訊軟件找兼職女友時並相約在酒店見面時，遭3男闖入酒店房拍攝裸體影片要脅，損失131萬元及5隻價值共約282萬元的名表。涉案兼職女友早前在區院被裁定非法禁錮及勒索兩罪罪成，昨判入獄18個月。暫委法官崔美霞相信被告已受到教訓。

官信已受教訓

女被告張羽妍（19歲、學生）被控2021年9月13至14日將男事主X非法及損害性地禁錮，以及同年9月14日勒索X交出150萬元。同案兩名被告張煒賢及梁正賢早前已認罪，分別判囚40及36個月。

崔官稱，案件由2021年持續至今，對患情緒問題的被告帶來負面影響。崔官以監禁22個月為量刑的起點，減刑至監禁18個月。

控方案情稱，2020年X加入Telegram找兼職女友，張煒賢為中介。當晚張煒賢帶張羽妍前往JW萬豪酒店與X約會，張羽妍與X洗澡時，梁正賢連同兩名不知名男子突然闖入浴室拍攝其裸體影片。張煒賢再出現要脅X賠償50萬元，X交出手表抵押，又在兩男陪同下回家，取出另外4隻手表。

張其後聲稱知道X的職業，指示X撫摸被告胸部，以此共索款150萬元。翌日，X再被帶到3間銀行提取款項，他向銀行櫃枱寫紙條表示正被勒索，請求報警。

【案件編號：DCCC 336、1176/22】

相關字詞﹕區域法院 勒索 非法禁錮 兼職女友

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