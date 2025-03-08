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利潤升 港鐵加薪幅度遜去年 工會「勉強接受」憂難留人

【明報專訊】前日公布去年賺約158億元的港鐵，昨公布今年非經理級員工加薪安排，今年繼續按員工表現分5個評級加薪，加幅介乎1.8%至5.4%，較過去兩年2.05%至6.15%少，但過去兩年對上一個年度港鐵純利低於100億元。新薪酬安排下月生效。獎金方面，工作表現獲評第3級或以上員工可獲發等於1.5至2.17個月薪酬的獎金，同樣較去年1.55至2.22個月少。有工會對今年加幅「勉強接受」，理解港鐵未來幾年面對大量工程，進入投資高峰期有財政壓力，但擔心加幅較低難留人。

1.8%至5.4% 獎金同縮

港鐵昨與各鐵路工會開會商討薪酬檢討。香港鐵路工會聯合會於會後引述港鐵稱，今年港鐵有約55%員工獲評第3級，加薪3.6%；35%員工屬第4級，加薪4.32%；約10%員工屬最高第5級，加薪5.4%。香港鐵路總工會補充，平均加幅約3.78%。

獎金方面，去年港鐵因應45周年向所有員工發放等於0.45月薪的「一次性特別獎金」，計及「酌情特別獎金」及「工作表現獎」，表現獲評第3級或以上員工最高可獲1.55至2.22個月薪獎金。今年「酌情特別獎金」及「一次性特別獎金」較少，獲評第3級或以上者最終可獲發1.5、1.83及2.17個月薪酬的獎金。

翻查資料，今年港鐵薪酬加幅較2023及2024年低，過去兩年加幅介乎2.05%至6.15%，但該兩年對上一個年度（即2022/23及2023/24），港鐵均僅賺少於100億元。港鐵2018年與2024年同樣賺近160億元，2019年員工加薪達2.1%至6.3%（見表）。

工會：理解未來工程量多 多賺因賣樓

香港鐵路工會聯合會發言人林偉強稱，工會原本爭取今年加幅不低於去年，最終今年加幅仍較去年低，工會考慮到港鐵未來工程量多支出大，而去年賺錢亦只因賣樓收益入帳，故「勉強接受」，但仍擔心未來幾年工作量多，薪酬加幅不大難留人。

港鐵表示，公司按既定及行之有效的薪酬檢討機制，今年在審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、員工貢獻等多方面因素後，在平衡公司業務情况和可持續性下制定加幅。港鐵又說，一直有聆聽工會訴求，會繼續與員工保持緊密溝通。

相關字詞﹕港鐵加薪 港鐵

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