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公屋入息限額升1.7% 四人戶5年首漲 公屋聯會：昔曾凍結減幅 今次溫和可理解

【明報專訊】政府建議2025/26年度公屋申請入息限額平均上調1.7%，各類家庭入息限額加50至1230元，其中四人家庭由30,950元加至31,000元，僅加0.2%，不過是連續4年凍結後首次上調。至於資產限額則跟隨甲類消費物價指數過去一年的1.7%增幅調整，加幅介乎5000至1.6萬元（見表）。房屋局稱，建議的公屋入息和資產限額是根據行之有效既定機制檢討和經慎重考慮的結果，相信普羅大眾會接受。按去年第四季統計處綜合住戶統計調查結果，約16.54萬個私人樓宇非業主戶（佔私人樓宇非業主戶總數29.7%）符合新的入息限額資格。

16.54萬非業主戶符新限額

公屋聯會認為今次建議調整幅度溫和，而四人家庭月入僅加50元是按機制調整，過去也曾酌情凍結減幅以免太多家庭受影響，故今次加幅偏低可理解。

房屋局完成下年底公屋申請入息和資產限額檢討，下周五將諮詢立法會房屋事務委員會，蒐集議員意見後提交房委會資助房屋小組委員會。房委會資助房屋小組委員會本月21日將開會審議，若通過會在4月1日起生效。

小組月底商 倘通過下月生效

據當局交予立法會及房委會的文件，當局擬2025/26年度調整公屋入息限額，較2024/25年度平均升1.7%。當中一人家庭入息加幅1.2%，由12,940元加至13,090元；四人家庭則加0.2%，由30,950元增至31,000元。

資產限額方面，房委會建議跟隨甲類消費物價指數增1.7%，一人家庭由28.6萬元加至29.1萬元，三人家庭由50.5萬元加至51.4萬元，四人家庭則由59萬元加至60萬元。

文件指出，根據既定機制，公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，加上5%備用金。住屋開支用以衡量租住與公屋單位相若的私人樓宇單位開支，視乎私人樓宇單位每平方米租金和參考單位面積而定。非住屋開支則參照政府統計處最新一期住戶開支統計調查結果，並按甲類消費物價指數（剔除住屋開支）的最新變動或作為入息因素的名義工資指數變動來調整，以較高者為準。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今次各類家庭入息限額均錄升幅，相信可令不少家庭仍符合申請公屋資格，形容調整幅度溫和。他又稱，四人家庭入息限額過去4年按機制本應下調，房委會最終亦按過去處理方法凍結限額，故加幅偏低是可理解。

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