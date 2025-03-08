公屋入息限額升1.7% 四人戶5年首漲 公屋聯會：昔曾凍結減幅 今次溫和可理解

16.54萬非業主戶符新限額

公屋聯會認為今次建議調整幅度溫和，而四人家庭月入僅加50元是按機制調整，過去也曾酌情凍結減幅以免太多家庭受影響，故今次加幅偏低可理解。

房屋局完成下年底公屋申請入息和資產限額檢討，下周五將諮詢立法會房屋事務委員會，蒐集議員意見後提交房委會資助房屋小組委員會。房委會資助房屋小組委員會本月21日將開會審議，若通過會在4月1日起生效。

小組月底商 倘通過下月生效

據當局交予立法會及房委會的文件，當局擬2025/26年度調整公屋入息限額，較2024/25年度平均升1.7%。當中一人家庭入息加幅1.2%，由12,940元加至13,090元；四人家庭則加0.2%，由30,950元增至31,000元。

資產限額方面，房委會建議跟隨甲類消費物價指數增1.7%，一人家庭由28.6萬元加至29.1萬元，三人家庭由50.5萬元加至51.4萬元，四人家庭則由59萬元加至60萬元。

文件指出，根據既定機制，公屋入息限額以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，加上5%備用金。住屋開支用以衡量租住與公屋單位相若的私人樓宇單位開支，視乎私人樓宇單位每平方米租金和參考單位面積而定。非住屋開支則參照政府統計處最新一期住戶開支統計調查結果，並按甲類消費物價指數（剔除住屋開支）的最新變動或作為入息因素的名義工資指數變動來調整，以較高者為準。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今次各類家庭入息限額均錄升幅，相信可令不少家庭仍符合申請公屋資格，形容調整幅度溫和。他又稱，四人家庭入息限額過去4年按機制本應下調，房委會最終亦按過去處理方法凍結限額，故加幅偏低是可理解。