黎案7·28結案陳辭 辯方或提法律爭議

快必案終院審結 確認合憲性沒爭議空間

3間《蘋果日報》公司一方表示不會傳召證人，但呈交進一步文件，控方並呈上經修訂的承認事實，結束舉證程序。控方指，辯方在案件開審前就檢控時限提出爭議，另曾表示有意爭議煽動罪的合憲性，但終院早前於「快必」譚得志案已處理，辯方確認已無爭議空間。法官李運騰關注，終院前日的判決不涉控罪合憲性爭議，法官李素蘭提醒，控方是指上訴許可申請。

經商討後，法庭預留共8天作口頭陳辭。法官李素蘭稱法庭期望詳盡的書面陳辭，控辯雙方可先提供陳辭大要。雙方需時準備，案件押後至下周二聆訊，黎智英毋須出庭。

現年77歲的黎智英被控一項串謀發布煽動刊物罪及兩項串謀勾結外國勢力罪。案件2023年12月開審，「從犯證人」張劍虹、陳沛敏、楊清奇、李宇軒、陳梓華及控方證人周達權先後作供。黎去年11月起出庭自辯，共作供52天。黎由創辦《蘋果》經過及辦報方針說起，證供觸及其政治立場和編採指示。

控辯雙方輪流就161則涉案煽動刊物向黎提問，包括黎的專欄文章及訪談節目Live Chat with Jimmy Lai。針對勾結指控，黎智英供述他對「制裁」的看法，證供亦披露他與外國政治人物或組織的聯繫、助手Mark Simon的角色，乃至黎在國際游說事宜中的參與。

回應外國籲特赦黎 孫青野：為何？

此外，對於外國提出特赦黎智英，身兼全國政協委員的駐港國安公署副署長孫青野在北京出席兩會期間回應稱，要依法處理和尊重法官，反問為何要特赦黎。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）