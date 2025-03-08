社民連涉無牌籌款下月底審 辯方研引《人權法》

控方擬召督察講二維碼籌款操作

4名被告為陳寶瑩、周嘉發、余煒彬及李盈姿。他們共涉及12項傳票控罪，其中陳寶瑩面臨3項「於政府土地未經准許而展示招貼或海報」傳票，以及3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票；李盈姿、周嘉發及余煒彬則分別牽涉3項、兩項和一項「沒有許可證而在公眾地方籌款」傳票。

控方外聘大律師葉志康表示，將於審訊中傳召一名督察作為專家證人，講述二維碼籌款的操作，亦會傳召其他警員證人，估計需時一天舉證。

代表陳寶瑩的大律師黃宇逸稱，相信一日內可完成審訊，並透露或於結案陳辭階段，邀請法庭在本案應用《人權法》，但不會爭議涉案條文違憲；自行應訊的周嘉發、余煒彬及李盈姿亦稱，可能會在結案陳辭提及人權相關事宜。裁判官聽罷陳辭後，將案件定於今年4月29日開審，4月30日結案陳辭。

另外，余煒彬單獨面臨一項「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」傳票控罪，該案暫定8月5日再提堂，待辯方申請披露涉及「公眾利益豁免權（PII）」的資料。

【案件編號：ESS 35029/23等】