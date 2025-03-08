未回應支聯會拒交資料案判決 孫青野：倘出狀况 人大決定國安法需修改否

【明報專訊】終院裁定支聯會拒交資料案上訴得直，外界關注當局會否修改《港區國安法》實施細則。駐港國安公署副署長孫青野昨在北京接受傳媒訪問，稱未了解事件。被問到國安法是否有漏洞要改，他稱國安法應持續完善，過往5年「實施得很好」；如國安法出現狀况，應交由人大決定是否修改。基本法委員會前委員陳弘毅則表示，改法律無追溯期，不涉及「輸打贏要」。翻查資料，港府過去亦曾刊憲直接修改實施細則。
綜合資料，支聯會不是首個被警方國安處索取資料的對象，警方曾使用實施細則不同附表的權力，調查「35+」初選案、網媒「立場新聞」和《蘋果日報》等國安案件。2020年12月，警方引用附表7第3條，向「獨立媒體」、「立場新聞」和《蘋果日報》所屬公司發出「提交物料令」，要求交出涉及初選的材料。
2021年9月，保安局長鄧炳強表示已根據實施細則附表3，向蘋果印刷有限公司發出凍結令，將公司的將軍澳廠房凍結。同年12月，警方搜查網媒「立場新聞」前董事吳靄儀的寓所，吳其後入稟狀透露，警方根據附表1獲批手令，到其寓所檢取材料。
翻查國安法第43條，實施細則由特首會同特區維護國家安全委員會制訂，政府過去亦曾刊憲直接修改。2023年12月政府刊憲，明確規定由保安局長發出的凍結財產通知書，在相關法律程序待決期間仍然有效，直至程序完結。
鄧：研支聯案判辭 視需要改執法措施
終院裁決亦批評控方以公眾利益豁免權（PII）隱去資料，做法「弄巧反拙」，致司法不公。鄧炳強昨被問及日後會否再用PII隱去資料，鄧指正研究判辭，亦會一併考慮昔日涉及國家安全相關的執法經驗，看看是否需要在法律規定或執行機制方面，透過措施進一步改善，令當局在打擊危害國家安全的行動方面更有效率。
相關字詞﹕國安公署 實施細則 港區國安法 沒有遵從通知規定提供資料罪 支聯會常委