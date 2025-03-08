未回應支聯會拒交資料案判決 孫青野：倘出狀况 人大決定國安法需修改否

綜合資料，支聯會不是首個被警方國安處索取資料的對象，警方曾使用實施細則不同附表的權力，調查「35+」初選案、網媒「立場新聞」和《蘋果日報》等國安案件。2020年12月，警方引用附表7第3條，向「獨立媒體」、「立場新聞」和《蘋果日報》所屬公司發出「提交物料令」，要求交出涉及初選的材料。

2021年9月，保安局長鄧炳強表示已根據實施細則附表3，向蘋果印刷有限公司發出凍結令，將公司的將軍澳廠房凍結。同年12月，警方搜查網媒「立場新聞」前董事吳靄儀的寓所，吳其後入稟狀透露，警方根據附表1獲批手令，到其寓所檢取材料。

翻查國安法第43條，實施細則由特首會同特區維護國家安全委員會制訂，政府過去亦曾刊憲直接修改。2023年12月政府刊憲，明確規定由保安局長發出的凍結財產通知書，在相關法律程序待決期間仍然有效，直至程序完結。

鄧：研支聯案判辭 視需要改執法措施

終院裁決亦批評控方以公眾利益豁免權（PII）隱去資料，做法「弄巧反拙」，致司法不公。鄧炳強昨被問及日後會否再用PII隱去資料，鄧指正研究判辭，亦會一併考慮昔日涉及國家安全相關的執法經驗，看看是否需要在法律規定或執行機制方面，透過措施進一步改善，令當局在打擊危害國家安全的行動方面更有效率。