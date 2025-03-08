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學護指5聯網擬削兼職工時 前線憂加劇負擔「做到嘔血」

【明報專訊】「醫療人力推算2023」推算今年普通科護士欠9500人。惟本報得悉，逾半醫院聯網轄下部分病房下月起將削減兼職護理學學生（即TUNS）的工作時數。醫管局昨回覆查詢稱現時沒計劃限制個別兼職崗位的工作時數。護士協會不排除個別聯網自行決定扣減工時。有前線護士憂慮將加劇工作負擔「做到嘔血」。

醫管局：無意限制個別崗位

本報接獲多名護理學學生反映，指病房經理日前通知下月1日起將限制TUNS工時，普遍削減至每月最多28小時，涉及新界東、新界西、九龍東、九龍西及港島東共5個聯網。他們表示自己並非個別例子。

醫管局回覆稱一直鼓勵護士學生以TUNS身分在公立醫院兼職工作，知悉社交媒體近日有討論涉及兼職護理學生及兼職護士的工作安排，強調會不時檢視不同工作崗位的工作安排，但現時無計劃限制個別崗位的工作時數。

護協主席謝健強表示，相信社交平台的有關討論「空穴來風」必有原因，指各聯網自主權大，或自行決定削減TUNS工時。謝強調有關安排並不理想，形容大部分TUNS「好幫到手」，稱不少前線醫護憂新安排或加劇工作負擔。

本身是註冊護士的前香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文稱，TUNS通常負責測量病人維生指數、換尿片、轉身、餵食等工作，而護士常需處理急救等突發狀况，強調若無TUNS幫忙，護士工作負擔將加劇，「做到嘔血」，尤其是現時護士人手短缺。劉強調前線醫護人員最不應該削減，又說現時各聯網人手情况與預期有落差，醫管局總部應研究原因。

林哲玄籲勿再增前線工作 免打擊士氣

立法會衛生事務委員會主席林哲玄表示，倘醫管局的護士人手充裕，確沒有必要再聘請TUNS，「但人手從來也不夠」。他認為醫管局在更改各類人力資源政策前，須與前線醫護維持良好溝通，避免再增添前線工作量，並避免打擊士氣。

東華學院護理學院副院長（實習教育）及副教授鄧翠欣表示，不少高年級學生均會以TUNS身分在醫管局兼職工作，在課餘時間提升臨牀護理技能，從中了解病房運作、護理流程，指學生很重視及珍惜這些機會。鄧亦表示，護士學生不會因為失去TUNS經驗而導致臨牀表現不達標，但學生當然希望能有更長的時間在病房兼職。

明報記者 楊晨、葉希雯

相關字詞﹕醫療人力 林哲玄 醫管局 護士

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