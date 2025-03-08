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六旬表匠申小販牌15年迎曙光 有望炮台山站附近擺檔 熟客：應撐本地產業

【明報專訊】觀塘七旬鐘表維修工匠爭取多年，去年獲發固定攤位（工匠）小販牌照（下稱「工匠牌」）。在北角開業35年的六旬鐘表維修工匠杜小輝，爭取牌照逾15年後亦見曙光。食環署原則上同意向他發「工匠牌」，下周二（11日）到東區區議會食物環境衛生委員會諮詢意見。如獲發牌，杜可在炮台山港鐵站對出的行人路擺攤。

明報記者 劉思昆

多年申領牌照不果，腦海曾否湧現放棄的念頭？杜先生堅定地說「工匠、整表是我熱愛的、我鍾意的，這裏我做咁耐，跟街坊真的有感情，無感情我不用坐在這裏做」，「會做到做唔到為止」。

食環署提交東區區議會的文件稱，2009年調查小販實况時，東區有兩名無牌鐘表修理工匠獲登記，其中一人是杜先生，署方初步查核後，認為他符合「工匠牌」的申請資格，諮詢消防處、警務處、民政事務總署等8個部門，均對擬定發牌的經營地點無異議，故原則上同意發牌。

如獲發牌，杜先生可在炮台山港鐵站出口附近，擺設一個面積為0.6米乘0.45米的攤位，並每年繳付3458元牌照費和攤位費。

便長者光顧 全年無休35年無遷移

記者昨到訪時，杜先生正在北角怡安中心旁邊的樓梯等客，該營業位置35年來從無改變，新冠疫情前開朝九半晚七，疫後則朝十晚六，基本上全年無休。他對記者說客人大多是長者，不遷不變是為便利長者光顧。

杜先生「檔口」僅有兩張摺櫈，數袋維修工具則放樓梯旁。記者訪問期間，在附近辦公、從事旅遊業的熟客莊先生找杜換表帶，已光顧杜逾廿載的他，原來並不知杜先生姓氏，惟一見面即打招呼，「多叫佢師傅」，更介紹過朋友、遊客找杜修表。聽到杜有望領牌，莊先生向記者說：「支持本地的產業，應該的。」

換表帶看似輕鬆，但無枱亦難下手，杜只能跑上樓上相熟的眼鏡店「借位」處理。多年來在此經營，每當有食環署職員來驅趕，便會收檔離開。去年4月起食環署職員突然不准他在該處經營，杜憶述事件令他失眠數月，「我做幾十年突然發生這樣的事，對我很大打擊」，遂向當區區議員及工聯會立法會議員吳秋北求助。

從記者口中知道，下周二有會議討論他的牌照，杜面露笑容，感謝協助他申請牌照的各方，「最緊要個位，有得坐低整表我就開心了」。

吳秋北：獲牌助保手藝 不應太嚴

食環署發言人回覆本報查詢，稱截至去年底全港共有142個固定攤位（工匠）小販牌照，署方曾於2016年接獲杜申請牌照，由於當時申請的位置不適合發牌，便通知他申請不獲接納；在2016至2022年期間亦多次接觸他，但並無提出新地點及繼續申請牌照；至去年7月再接獲杜另闢新位置申請，諮詢有關政府部門後原則上同意發牌，如下周二獲委員會支持，便隨即發牌。

吳秋北回覆稱，曾就杜的個案去信當局反映，認為他基本上不阻街，附近大廈亦不反對其經營，個案有「轉彎的契機」是好事，又指經營手藝較困難，如有牌照或可保住這些手藝，冀在不影響發牌原則下，能獲各方面支持，亦指相關牌照要求不應太苛刻，經營者如能符合條件，政府應以「寬鬆做法」允許經營。

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