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港聞

港聞二

寄養童回家度假受虐 母與男友囚30月36月 被尺打拋撞罵垃圾 視力恐永損

【明報專訊】患言語障礙及發展遲緩的3歲男童前年平安夜從寄養家庭回家度假，遭22歲生母與其25歲男友連續虐待10多天，包括被人以金屬尺重擊背部，又被拋起和腳踩。男童全身最少13處受傷，視力恐永久受損。母親與男友昨日在區域法院承認虐兒等兩罪，分別判囚30及36個月。法官李慶年稱被告行為違背父母身分及職責，其不幸背景不能成為虐兒藉口​。

事主3歲 有語障發展遲緩

女被告L.L.K.（22歲、無業）及男被告王溢銘（25歲、無業）同承認一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪；王另承認一項有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。

辯方求情稱，女被告早年喪母，生下男童X後又被男童生父拋棄，受抑鬱症困擾；在新冠疫情期間，她須獨力照顧幼童，處境艱難。男被告則自稱疼愛X，案發時面對經濟壓力。

官：女被告不幸背景不成藉口 男被告稱疼愛與案情相反

法官李慶年判刑時質疑，女被告的姊妹與她背景相同，但均成為專業人士，只有女被告聲稱受不幸經歷影響；男被告聲稱疼愛X，與案情相反。李官稱，X多次受蓄意襲擊，但同母異父的妹妹則受良好照顧；即使兩名被告案發時承受壓力，但他們獲寄養家庭支援，根本不用長期照顧X，因此不能以此作虐兒藉口。李官考慮兩人認罪，判女被告監禁兩年半，男被告則囚3年。

不給食物不給衣穿

逼睡地上馬桶

案情指出，2019年，18歲的女被告與前男友誕下X，約6個月後將X交給寄養家庭照顧。她後來與男被告同居並生下一名女兒。2022年12月24日至2023年1月5日，女被告從寄養家庭接X回家度假。綜合兩名被告的WhatsApp通訊紀錄及警誡供辭，他們在家逼X睡在地上或馬桶上，不斷辱罵他「垃圾」，形容他「樣衰」及「嘔心」。

兩名被告又拍下影片及照片記錄虐待X的行為，包括不為X穿衣、任由他只穿沾滿糞便的尿布坐在地上、不提供食物。X曾在用餐時遭女被告大力掌摑和踢下牀。男被告曾用金屬尺襲擊X，又將他拋起，令其頭撞向牀頭板，再在X倒地時踩他。

全身13處傷 硬腦膜下血腫

X被送回寄養家庭後，寄養家長發現其傷勢並帶他求醫，醫護報案。X頭、胸、身及四肢等共有13處紅腫或瘀傷，因頭受傷而出現硬腦膜下血腫，造成永久視力及腦部問題，並可能有行為及心理問題。

女被告被捕後，在警誡下承認因X百厭而打他，男被告則稱因X欺負妹妹而「搣佢耳仔」。

【案件編號：DCCC 49/24】

相關字詞﹕區域法院 虐待兒童

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