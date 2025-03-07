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體育園跑步乒乓開放訂場 實測毋須輪候

【明報專訊】啟德體育園青年運動場的跑步徑及乒乓球設施今起可供會員租用。園方昨早7時起開放未來10日預訂。體育園昨晚公布，截至昨晚8時，共有1,210人成功預訂跑步徑設施，另有90人預約乒乓球設施，形容訂場理想，各預訂平台的運作及整體情况大致順利。本報記者昨早7時以手機及網頁登入網站實測，發現毋須輪候已可進入預訂頁面，最早可預訂今日早上7時的時段，明日、10日、12日及15日則未有開放預訂。

手機程式登記 1210人訂場跑步

市民要先在體育園手機應用程式登記成為會員，之後選擇預訂日期及時段，再確認個人資料。市民亦要填寫出席名單，其中跑步設施只可選擇預訂者為出席者，預訂乒乓球設施則可額外添加4名出席者；並在選擇付款方式及確認條款及細則後完成預訂。市民須於10分鐘內處理預訂，成功預訂後會收到確認電郵，亦可從會員帳戶的活動紀錄中查閱詳情。

另外，九龍城區議會地區設施及工程委員會昨日討論啟德康體設施興建進度，包括在啟德體育園附近的啟德都會公園，以及擬在公園設置的11人草地足球場。足球場項目由市建局提出，目的為重置受洗衣街/花墟道發展計劃影響的旺角界限街遊樂場用地。市建局提出，足球場可至少營運至約2034年，直至花墟一帶完成重置相關遊樂場用地。

委任區議員何華漢關注足球場往後會否保留，如清拆由誰承擔開支。市建局代表稱可視乎都會公園規劃，若要清拆，市建局暫無打算承擔開支。何華漢質疑說法有如「『焗』政府幫你拆」，恐浪費公帑，建議當局考慮將足球場永久納入都會公園的規劃內。發展局暫未能交代都會公園的興建進度，與會的發展局代表稱，需視乎智慧綠色運輸系統等規劃而定。

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