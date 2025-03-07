經常過關Tesla 電池暗格檢值520萬燕窩魚肚

海關跨境橋岸科港珠澳大橋貨物組督察利詠航稱，關員上月20日於港珠澳大橋口岸截查一輛出境私家車，發現車頭行李箱零件較鬆，懷疑曾被改裝，遂拆除行李箱，結果發現車內有一批高價值燕窩。關員又於車底發現高壓電池與車底之間空隙收藏了一些膠盒和膠袋，技工拆出檢查，發現裏面裝有另一批燕窩及魚肚。

司機被捕 登記車主為空殼公司

海關亦發現涉案車輛車頭行李箱體積較原裝細，車底電池螺絲非原廠，而是較長身，電池兩側裝有金屬支架。海關相信有人想透過改裝，增加擺放走私物品的空間。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷稱，據初步調查，涉案車輛登記車主為一間空殼公司，在香港無實際業務運作，海關正追查貨物來源，並已將懷疑受管制魚肚樣本轉交漁護署化驗，以確認是否受相關法例監管。

郭稱過往走私案件通常利用跨境七人車犯案，今次涉及電動私家車不常見。另外，本案不法之徒用複雜手法改裝車輛，包括更換行李箱、重新裝嵌電池、增加隔熱物料，以增加藏物空間及保護食材品質，海關檢查時要尋求專業技工協助。由於涉案電動車改裝結構複雜，技工拆除車底電池時兩三個小時，海關稍後會尋求機電署協助，檢查車輛是否安全。

據了解，涉案燕窩價值約200萬元，魚肚值約300萬元。涉案車輛不定時過關，相信不法之徒運作了一段時間。海關之前曾破獲改裝電動車走私案，檢獲走私電子產品。