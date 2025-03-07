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港聞

港聞二

父涉虐殺 女童胸腺萎如老人 專家：顯生前受「毒性壓力」

【明報專訊】運輸工涉搖晃兩歲多的女兒致腦出血後死亡，案件昨於高院續審。兒科醫生專家作供，稱女童死時胸腺嚴重退化，顯示生前可能遭受長期虐待；女童腦部有血管撕裂，徵狀脗合搖晃嬰兒綜合症。專家表示，愛惜孩子的家長絕不會猛烈搖晃子女，因為孩童能透過哭啼向父母表達不適，令家長明白不應這樣做。

被告劉佳坪（42歲）否認於2020年7月29日謀殺女童梁雅思。控方傳召港大醫學院名譽臨牀副教授關日華以兒科專家身分作供。關日華供稱，女童死時胸腺重量為6克，同齡孩童一般胸腺重量為34克，成年人會隨老化而胸腺退弱，70至80歲的人胸腺重量為6克，意味女童的胸腺退化如同老人家的大小。

關解釋，胸腺有助人類的免疫系統，故嬰兒誕生後開始接觸外界，胸腺會急速成長；惟皮質醇的分泌會影響胸腺成長，當孩童長期受到嚴重壓力或長期營養不足，都會令胸腺萎縮。關指女童的胸腺退化顯示她在出事前受到「毒性壓力」。

猛烈搖晃大腦撞擊顱骨 扯斷血管

關又指，孩童大腦「好似豆腐」般脆弱，顱骨內有液體包圍大腦，大腦懸浮在頭顱內靠血管輸送養分。當孩童被猛烈搖晃時，大腦會撞擊顱骨，血管被扯斷，出現搖晃嬰兒綜合症，女童送院時腦出血，腦壓上升令身體無法向大腦供血，長遠造成腦壞死。關稱，孩童哭啼會令愛惜子女的家長明白不應這樣做。

不同意辯方稱疫情致兒童壓力

辯方詢問，案發時正值疫情，孩童長期在家會否招致壓力。關表示，孩童長期留家會感到壓力，當年本地虐兒個案有上升，惟家長有辦法助孩童在家「放電」，故關不認同疫情出現一定令孩童的壓力上升。控方舉證完畢，審訊下周一續。

【案件編號：HCCC61/22】

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