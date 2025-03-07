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港聞二

朝鮮復迎港團 團友開當地信用卡學整泡菜

【明報專訊】自5年前實施鎖國政策，朝鮮上月迎來首批香港旅客，8名港人到訪朝鮮東北部城市羅先4日3夜，學習整泡菜、開信用卡、到影樓拍照——這些以往從不對外開放的活動，如今歡迎旅客體驗。籌辦該團的旅行社DeWonder Travel創辦人陳成軍表示，觀察到朝鮮正嘗試跟外地接軌，預料年中平壤和羅先將全面開放。

體驗有劇情跆拳道表演

羅先位於中俄朝邊界，屬朝鮮首個經濟特區，以吸引外資為目標。陳成軍稱，市內大樓數量是全國繼首都平壤第二多。旅行團上月24日經內地口岸抵朝，在當地導遊陪同下展開行程。陳分享途中見聞，包括向「阿珠媽」拜師學整泡菜；觀賞「有劇情」的跆拳道表演，看男選手如何在欺負女選手後被「扳倒」，以宣揚「男女平等」；還有亂入一間當地高級會所，和「模範勞工」唱K跳舞等。

曾到訪朝鮮30多次的陳說，當地增設不少主流旅客體驗，盼與外界接軌，惟基建仍有不足，回憶一行人曾到新式攝影棚拍工作照，中途卻遇停電，要工作人員手握電筒「打燈」，「蝦碌」場面令人失笑。

開心嗎？ 當地學生不敢即回答

可這不代表當地放寬限制。陳回憶參觀一所學校，曾以英語問學生「你開心嗎？」，學生沉默15秒，觀察老師表情後才回答；旅客亦不可自由參觀行程外場所，出境時要解鎖手機以檢查是否有「違禁相」。

過往朝鮮跟不少負面標籤掛鈎，辦團實為朝鮮「洗白」？陳說，要視乎旅客心態，「大部分朝鮮人一生未見過外國人……（我們）穿外國服飾，手拿外國電話，外表談吐和他們教育中的外國人不同。其實我們是為他們提供新資訊，打破當中資訊不平衡」。他寄語旅客不必時刻想着要「挑戰」，「想知啲嘢係咪假，部手機係咪『華為』，咪睇下囉……應該思考個過程，而非驗證前設」。他說：「其實去朝鮮，都幾哲學。」

不少旅行社昨接獲羅先再封關消息，陳認為只屬「短期調整」，引述當地消息估計今月底應能重開，加上4月是平壤馬拉松，料到年中平壤和羅先將全面開放。他指旅行社本月起每月開辦兩團到訪羅先，行程介乎4至5日，團費約1.1萬至1.3萬元，去年已有逾500人交留位費。

明報記者 曾諾晞

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